L’iPhone 13 pourrait enfin suivre les OEM Android avec un affichage permanent

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Apple pourrait offrir une fonctionnalité d’affichage permanent sur la série iPhone 13. Cette fonction affiche des informations sur l’écran du téléphone lorsque vous ne l’utilisez pas. Le fabricant d’iPhone aurait des années de retard sur ses rivaux Android pour proposer cette option.

L’affichage permanent (AOD) est un incontournable sur divers téléphones Android depuis des années, avec Google, Samsung et d’autres offrant cette fonctionnalité. Mais c’est un incontournable des smartphones en général depuis plus d’une décennie, remontant aux téléphones Symbian à la fin des années 2000.

Maintenant, il semble qu’Apple saute enfin dans le train, car le journaliste de Bloomberg Mark Gurman (h/t: .) a suggéré que la série iPhone 13 gagnerait un “mode toujours actif de type Apple Watch”.

La fonctionnalité AOD permet à un utilisateur d’afficher des informations sur son écran sans avoir à activer l’écran de son téléphone. La fonctionnalité est disponible sur les téléphones dotés de panneaux LCD et OLED, mais elle est généralement plus économe en énergie sur les écrans OLED car seuls les pixels allumés consomment de l’énergie. D’autre part, les téléphones dotés d’écrans LCD doivent généralement utiliser le rétroéclairage énergivore pour la fonctionnalité AOD.

Pourquoi Apple est-il en retard à la fête ?

On ne sait pas pourquoi Apple n’a pas encore mis en œuvre la technologie AOD, mais cela est probablement dû à des problèmes de consommation d’énergie. Il semble que la société ait résolu ce problème, car Gurman dit que le fabricant de l’iPhone pourrait également proposer un “nouvel écran pour une meilleure autonomie de la batterie” et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Nous supposons que le nouvel écran est un écran LTPO (oxyde polycristallin à basse température) comme on le voit sur les séries Apple Watch et Samsung Galaxy S21. Cette technologie d’écran ouvre la porte à des taux de rafraîchissement beaucoup plus bas, de sorte qu’Apple pourrait théoriquement exécuter l’affichage permanent bien en dessous du taux de rafraîchissement standard de 60 Hz (peut-être aussi bas que 1 Hz pour une efficacité maximale).

Dans tous les cas, il va de soi que l’affichage permanent d’Apple affichera des informations telles que les alertes SMS/appels/IM, l’heure et la date et la météo.

Gurman ajoute par ailleurs que la série iPhone 13 offrira également des encoches plus petites, le processeur A15 et des mises à niveau d’enregistrement vidéo. Mais quelle importance accordez-vous à un affichage permanent lors de l’achat d’un téléphone ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.