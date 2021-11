L’iPhone 13 pourrait être en stock plus tôt que vous ne le pensiez

De nouveaux rapports de JP Morgan affirment que les fenêtres de livraison estimées pour l’iPhone 13 se raccourcissent.

L’analyste de JP Morgan, Samik Chatterjee, a écrit dans une note aux investisseurs (tel que vu par AppleInsider) que les délais pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ont été modérés pour la deuxième semaine consécutive. C’est la troisième fois que la gamme iPhone 13 en fait l’expérience. Chatterjee pense que cette décision pourrait signifier une poussée vers une augmentation de l’offre.

Le stock de l’iPhone 13 pourrait bientôt augmenter

Apple iPhone 13 et 13 Pro Source de l’image : Christian de Looper pour .

Parce que cela continue de se produire avec l’iPhone 13, Chatterjee pense que cela pourrait être une augmentation de la quantité d’approvisionnement dont Apple dispose. Il s’agit d’un mouvement commun avant la saison des vacances. C’est généralement le moment pour les fabricants d’essayer de pousser plus d’achats. Afin de répondre à la demande de nouveaux combinés, il est logique qu’Apple augmente la quantité de stock disponible.

Bien sûr, comme le note AppleInsider dans son rapport original, les délais de livraison de ces appareils ne sont pas un indicateur précis de la demande actuelle. Au lieu de cela, nous devrions le voir davantage comme un moyen de mesurer l’équilibre entre l’offre et la demande.

Selon Chatterjee, les délais de livraison pour l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, le 13 Pro et le 13 Pro Max sont respectivement de 5, 5, 23 et 23 jours. Il s’agit d’une augmentation des délais d’expédition par rapport aux 8, 10, 26 et 26 jours de la semaine précédente. Essentiellement, ces délais de livraison plus courts signifient que vous envisagez un délai plus court avant que votre appareil ne vous soit expédié. Ainsi, si vous deviez acheter un iPhone 13, vous devrez attendre environ cinq jours pour que l’achat se termine et vous soit expédié.

Est-ce que plus d’iPhones seront disponibles cette saison des vacances ?

Apple iPhone 13 de retour. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les heures réelles de retour en stock des modèles d’iPhone 13 sont encore inconnues. Ces nouveaux rapports ne sont pas réellement révélateurs d’une augmentation des commandes importantes dans les magasins locaux ou quoi que ce soit. Au lieu de cela, ils sont un moyen de voir comment l’industrie, et Apple en particulier, gère les pénuries de puces en cours.

Ces pénuries ont continué d’affecter la chaîne d’approvisionnement, bien que le Wall Street Journal ait noté que certains problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient montrer les premiers signes d’une reprise. Pour l’instant, cependant, on ne sait pas quand cette partie du marché se rétablira complètement.

Si Apple augmente effectivement l’offre pour répondre à la demande des Fêtes, il pourrait alors être un peu plus facile de mettre la main sur un iPhone 13 cette saison.