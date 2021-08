L’iPhone 13 pourrait parler aux satellites LEO pour élargir les capacités de mise en réseau

Robert Triggs / Autorité Android

Apple devrait inclure la prise en charge des satellites LEO dans sa série iPhone 13. Cela permettrait aux utilisateurs des zones rurales de passer des appels ou d’envoyer des SMS même sans signal cellulaire. Apple devrait lancer la série iPhone 13 en septembre.

Selon une nouvelle rumeur d’un pronostiqueur Apple fiable, l’iPhone 13 pourrait prendre en charge les satellites en orbite terrestre basse (LEO), renforçant ses capacités de connectivité dans les zones à couverture limitée.

Le conseil provient de l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, cité par MacRumors, et indique l’utilisation d’un modem « Qualcomm X60 personnalisé » qui prend en charge les satellites LEO sur la gamme iPhone 13. Cela permettrait aux téléphones de passer des appels ou d’envoyer des SMS même si aucun service cellulaire n’est disponible.

Satellites iPhone 13 et LEO : Pourquoi ?

L’utilisation signalée par Apple des satellites LEO ne remplacerait pas les réseaux 4G et 5G, mais ils permettraient aux utilisateurs de communiquer avec les autres même s’il n’y a pas de couverture cellulaire immédiate. Ce serait extrêmement bénéfique pour ceux qui vivent dans les zones rurales ou ceux qui sont loin des stations au sol.

Bien que l’Internet haut débit soit également possible à l’aide des satellites LEO, il n’est pas clair si ce cas d’utilisation est une priorité pour Apple. Starlink est l’un des fournisseurs d’accès Internet par satellite LEO les plus récents et sans doute les plus connus à l’heure actuelle. La société revendique des vitesses maximales allant jusqu’à 1 Gbps avec une latence comprise entre 25 ms et 35 ms. On ne sait pas quels satellites l’iPhone 13 pourrait prendre en charge, mais l’opérateur américain de communications par satellite Globalstar est apparemment en lice.

Kuo aurait également ajouté qu’Apple pourrait apporter cette technologie à de futurs appareils au-delà des téléphones, y compris les voitures.

Reste à savoir si la pointe du satellite LEO contient de l’eau. Kuo a de solides antécédents, mais nous recommandons toujours d’attendre l’annonce officielle de l’iPhone 13 d’Apple, qui pourrait arriver dès le 14 septembre.

Au-delà des amateurs de réseautage, l’iPhone 13 apporterait des améliorations à sa gamme de caméras, y compris la mise au point automatique pour son tireur ultra-large. Un capteur d’empreintes digitales sous l’écran sous un écran toujours allumé est également évoqué.