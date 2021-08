L’iPhone 13 pourrait peut-être appeler et envoyer des SMS sans signal cellulaire ni Wi-Fi

Il y a de fortes chances qu’Apple publie la série iPhone 13 selon le calendrier régulier cette année. Contrairement à 2020, Apple n’a émis aucun avertissement de retard. Cela doit signifier que l’iPhone 13 est sur la bonne voie pour une annonce à la mi-septembre. Les précommandes devraient suivre le premier vendredi après la keynote, et la date de sortie de l’iPhone 13 devrait être le vendredi suivant. Quelques rapports nous proposaient déjà des dates pour tous ces jalons. La keynote de l’iPhone 13 pourrait tomber le 14 septembre, et le lancement serait le 24 septembre dans ce cas. Quelles que soient les dates, Apple devrait bientôt annoncer le lancement de l’iPhone 13. Mais pendant que vous attendez, il y a une fuite de dernière minute sur l’iPhone 13 qui est plus excitante que votre rumeur habituelle sur l’iPhone. Un initié affirme que l’iPhone 13 bénéficiera d’une fonctionnalité indisponible sur aucun produit phare d’Android : prise en charge du texte et des appels via une connexion satellite.

La plupart des rumeurs concernant l’iPhone 13 font référence à la conception du téléphone et aux nouvelles fonctionnalités matérielles. L’iPhone 13 apportera quelques modifications de conception importantes, malgré sa ressemblance avec la série iPhone 12.

Il y a une encoche plus petite et les modules de caméra arrière deviennent de plus en plus épais. Enfin, les modèles d’iPhone 13 deviennent tous légèrement plus épais pour accueillir des batteries légèrement plus grosses. Ce sont les fonctionnalités “ennuyeuses” de l’iPhone que la plupart des rumeurs abordent régulièrement.

D’où vient cette fonctionnalité de l’iPhone 13 ?

La prise en charge des communications par satellite n’est pas quelque chose que nous aurions vu venir pour l’iPhone 13 ou tout autre appareil grand public. Les téléphones satellites existent aujourd’hui, mais ce n’est pas quelque chose que la plupart des gens utiliseraient. Ils sont encombrants et chers. Et vous ne vous attendez certainement pas à ce que le dernier produit phare des smartphones prenne en charge les SMS et les appels par satellite. Nous avons déjà la 4G, la 5G et le Wi-Fi qui peuvent gérer tout cela.

L’initié bien connu Ming-Chi Kuo affirme que la connectivité par satellite est dans les cartes pour la série iPhone 13. Il a souvent été précis avec sa prédiction Apple, c’est pourquoi son affirmation semble crédible.

Selon une note que Kuo a envoyée aux investisseurs que MacRumors a vue, l’iPhone 13 prendra en charge la communication par satellite en orbite terrestre basse (LEO).

Cela permettrait à l’iPhone 13 de se connecter aux satellites LEO, en supposant que le logiciel le permette. iOS 15 devrait prendre en charge la connectivité satellite en plus de la 4G et de la 5G. Ce n’est pas une fonctionnalité annoncée par Apple à la WWDC, et il n’y a eu aucune trace de support satellite dans les fuites précédentes.

L’iPhone 13 est censé être doté d’une puce de bande de base Qualcomm X60 personnalisée qui prend en charge les communications par satellite. D’autres fournisseurs de smartphones attendent jusqu’en 2022 pour la puce X65 qui proposera une connectivité satellite.

Apple s’intéresse-t-il à la communication par satellite ?

Kuo a déclaré que le scénario le plus simple pour que la connectivité par satellite fonctionne sur iPhone 13 consiste pour les opérateurs de réseau existants à travailler avec Globalstar. De cette façon, un réseau partenaire pourrait utiliser le service de communication par satellite de Globalstar. SpaceX fournit également Internet LEO via son service Starlink, mais Apple est plus susceptible de travailler avec Globalstar.

L’analyste dit que la prise en charge des satellites LEO est une fonctionnalité comparable à la technologie mmWave 5G. De plus, Apple serait optimiste quant à la tendance des communications par satellite. L’entreprise a mis en place il y a « quelque temps » une équipe de recherche et développement pour les technologies qui lui sont liées. En conséquence, Apple pourrait apporter la prise en charge LEO à d’autres appareils à l’avenir, pas seulement à l’iPhone 13. L’objectif est de “fournir des expériences innovantes”.

La rumeur selon laquelle le visiocasque à réalité mixte, la voiture électrique Apple et d’autres appareils IoT pourraient également prendre en charge cette fonctionnalité. Si la rumeur est exacte, Apple devrait tout confirmer dans quelques semaines, lors de l’événement d’annonce de l’iPhone 13.