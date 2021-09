L’iPhone 13 Pro a déjà un bug d’affichage ennuyeux, mais Apple le corrige

La série iPhone 13 semble être un énorme succès pour Apple, le téléphone se vendant peu après le début des précommandes le vendredi 20 septembre. Maintenant que les téléphones ont atteint les consommateurs, nous avons déjà commencé à voir de nombreux tests d’utilisation réels. Cela implique des tests de vitesse, des démontages et des comparaisons de la durée de vie de la batterie. Les utilisateurs d’iPhone 13 Pro et d’iPhone 13 Pro Max ont également commencé à tester les nouveaux écrans 120Hz ProMotion. Ce sont les premiers iPhones à prendre en charge des taux de rafraîchissement plus élevés que les 60 Hz standard disponibles sur tous les autres iPhones. Et malheureusement, les utilisateurs d’iPhone 13 Pro ont déjà découvert un problème inattendu avec les écrans 120 Hz.

Selon les premiers tests, les applications tierces pourraient ne pas toujours utiliser le taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, certains contenus étant bloqués à 60 Hz. Apple a confirmé que le problème est un bug qu’il corrigera bientôt, permettant aux développeurs de tirer pleinement parti du taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le problème d’affichage de l’iPhone 13 Pro

Certains développeurs d’applications qui ont reçu leurs versions iPhone 13 Pro vendredi ont observé que la plupart des animations de leurs applications jouaient toujours à 60 Hz plutôt que de profiter du taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Les premiers rapports ont montré que 120 Hz ne se déclencherait que lors du défilement d’une application tierce. Mais l’actualisation est revenue à 60 Hz pour les autres animations dans la même application. Le résultat est une expérience utilisateur incohérente qui est pour le moins ennuyeuse.

Certains ont spéculé à l’époque qu’Apple aurait pu mettre en place quelques restrictions sur les applications tierces pour améliorer la durée de vie de la batterie. Les premiers téléphones Android dotés de taux de rafraîchissement élevés ont également eu des difficultés avec la durée de vie de la batterie ces dernières années. Mais ensuite, les téléphones avec prise en charge du taux de rafraîchissement dynamique sont apparus plus tôt cette année – le Galaxy S21 en est un exemple. Le nouveau produit phare de Samsung a enregistré des gains de batterie considérables par rapport à la série S20 grâce à l’écran dynamique de 120 Hz.

Les tests de batterie de l’iPhone 13 ont montré que les iPhone 13 Pros ont une excellente autonomie. L’iPhone 13 Pro Max a même dépassé le Galaxy S21 Ultra et établi un nouveau record. L’iPhone 13 Pro standard a duré presque aussi longtemps que le S21 Ultra dans le même test.

Apple dit qu’un correctif est en route pour les problèmes de ProMotion

Apple a officiellement abordé la question, comme le rapporte .. Le fabricant de l’iPhone a déclaré que les développeurs peuvent tirer pleinement parti du taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’iPhone 13 Pro. Ils devront ajouter de nouvelles informations à leurs applications pour opter pour la prise en charge de 120 Hz pour certaines animations. La documentation sur le sujet sera disponible à l’avenir. De plus, une mise à jour logicielle corrigera un bogue qui empêchait les animations alimentées par Core Animation d’atteindre 120 Hz.

. explique que les applications devront opter pour la prise en charge de 120 Hz en raison des implications pour la durée de vie de la batterie. Cela s’appliquera à toute application contenant du contenu pouvant profiter de ProMotion, jeux inclus.

Les développeurs n’auront rien à faire pour que leurs applications profitent de ProMotion pour les animations et le défilement standard. iOS 15 adaptera automatiquement le taux de rafraîchissement entre 10 Hz et 120 Hz dans ces cas.