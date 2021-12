L’iPhone 13 Pro battu par le Pixel 5a en blind test

MKBHD est de retour cette année avec un autre test de caméra pour smartphone à l’aveugle. Mettant à l’épreuve les derniers smartphones de toutes les grandes marques, les concurrents de cette année incluent l’iPhone 13 Pro, le Pixel 6 Pro, etc.

Au deuxième tour seulement, l’iPhone 13 Pro à 1 000 $ a été battu par le Pixel 5a à 399 $ de Google.

Les iPhones ont toujours eu des capacités vidéo impressionnantes, mais le test de caméra à l’aveugle de Marques Brownlee a mis les capacités photo du téléphone à l’épreuve.

Les téléphones ont été soumis à une compétition basée sur des supports, les identifiant uniquement par une lettre, plutôt que par un nom, afin d’éviter les biais. Le concours a recueilli des millions de votes pour déterminer quel téléphone prend les meilleures photos.

Bien sûr, une bonne photo comporte de nombreux éléments techniques (tels que la netteté, le contraste, la gestion des hautes lumières et la plage dynamique), mais c’est la « meilleure » photo subjective qui compte pour ce test.

Au premier tour, l’iPhone 13 Pro a affronté le Motorola Edge et a remporté sa toute première victoire dans l’histoire du test d’appareil photo pour smartphone de MKBHD. En regardant les photos, on comprend pourquoi. Dans la photo d’Edge, la fenêtre derrière Brownlee est d’un blanc entièrement soufflé. L’iPhone, quant à lui, a conservé les détails et les couleurs du ciel et des nuages.

Au tour suivant, l’iPhone 13 Pro a affronté le Pixel 5a (qui a de manière assez surprenante battu le Pixel 6 Pro au tour précédent). Dans ce tour, le téléphone haut de gamme d’Apple a été battu par le téléphone économique de Google. Ce n’est pas trop surprenant. Une grande partie de ce qui fait la qualité d’un appareil photo pour smartphone est intégrée au logiciel plutôt qu’au matériel du téléphone – c’est ce qu’on appelle la photographie informatique. Google possède une grande expérience et est capable d’exploiter ce logiciel sur l’ensemble de sa gamme de produits, de ses options budgétaires à son produit phare.

Le Pixel 5a a remporté la compétition, battant le OnePlus 9 Pro au dernier tour.

Assurez-vous de regarder la vidéo complète de MKBHD pour le récapitulatif de tous les autres téléphones, y compris tout, du Galaxy S21 Ultra au Surface Duo 2.

Et ceux qui ont acheté le dernier combiné d’Apple devraient rester confiants dans leur décision. Alors que le téléphone économique de Google a peut-être remporté le test de la photo à l’aveugle, l’iPhone continue d’impressionner par ses capacités vidéo.

