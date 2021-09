L’iPhone 13 Pro est si bon qu’il a un célèbre ventilateur Galaxy torréfiant Samsung

Apple a commencé à vendre la série iPhone 13 dans les magasins à la fin de la semaine dernière, et c’est actuellement votre meilleur pari pour obtenir le modèle que vous souhaitez. La plupart des versions de l’iPhone 13 sont épuisées en ligne. Apple propose désormais des estimations d’expédition fin octobre pour certains d’entre eux, car de nombreuses personnes ont acheté un modèle d’iPhone 13 le premier jour de précommande. Maintenant que les téléphones sont à l’état sauvage, l’utilisation réelle de l’iPhone 13 nous a apporté de nombreux détails supplémentaires à leur sujet. Nous avons déjà vu de nombreux tests de chute, des comparaisons de la durée de vie de la batterie et quelques démontages. Mais il n’y a pas que les passionnés d’Apple qui meurent d’envie d’essayer les nouveaux combinés. Un initié de Samsung bien connu pour ses fuites précises au fil des ans a fustigé l’entreprise qu’il préfère après avoir essayé l’écran ProMotion de l’iPhone 13 Pro Max 120Hz.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro Max sont les premiers iPhones d’Apple à prendre en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme les produits phares Galaxy 2021 de Samsung avec des écrans 120 Hz, les nouveaux iPhones prennent en charge des taux de rafraîchissement dynamiques. Le taux de rafraîchissement s’ajuste automatiquement en fonction de ce qui est affiché à l’écran. Les écrans ProMotion prennent en charge des taux de rafraîchissement de 10 Hz à 120 Hz. En conséquence, l’iPhone 13 Pro offre une excellente autonomie.

Le leaker en question s’appelle Ice Universe sur Twitter et Weibo. C’est une personne de Chine qui a fourni de nombreuses informations sur les appareils mobiles inédits au fil des ans. Et il se concentre sur les combinés Samsung Galaxy, qu’il préfère aux alternatives.

Ice a souvent critiqué Samsung pour les diverses décisions de l’entreprise en cours de route. Il a interpellé le géant coréen pour sa décision d’annuler le Galaxy Note 21 cette année. En outre, il a souvent demandé à Samsung d’améliorer le logiciel de ses téléphones Galaxy.

Le responsable des fuites a déclaré que Samsung venait de publier One UI 4 Beta 9 en interne, ce qui apporte des bogues supplémentaires.

Le One UI 4 interne de Samsung a atteint la version Beta9 et de nombreux bugs ont été ajoutés

Il a procédé à la torréfaction du logiciel de Samsung sur des écrans avec des taux de rafraîchissement dynamiques de 120 Hz. L’initié n’a publié les commentaires qu’après avoir expérimenté l’affichage de l’iPhone 13 Pro Max 120 Hz.

Après avoir expérimenté l’iPhone 13 Pro Max 120Hz pendant quelques jours, j’ai le sentiment que Samsung est une merde en termes d’animation fluide et de design exquis, et que l’iPhone est une merde en termes de confort d’utilisation et de fonctions.

– Univers de glace (@UniverseIce) 29 septembre 2021