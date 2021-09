L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max offrent des fonctionnalités d’appareil photo identiques

L’année dernière, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max étaient séparés par plus que leurs différentes tailles d’écran, Apple limitant également certaines fonctionnalités de l’appareil photo à l’iPhone 12 Pro Max uniquement. Cette année, cependant, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont à parité de fonctionnalités, mis à part les différences de taille d’écran et d’autonomie de la batterie.

Plus particulièrement, cela signifie que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max disposent du même matériel de caméra, le modèle Pro gagnant des fonctionnalités exclusives au Pro Max l’année dernière.

Fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max :

Système d’appareil photo Pro 12MP : appareils photo téléobjectif, large et ultra large Téléobjectif : ouverture ƒ/2,8 Large : ouverture ƒ/1,5 Ultra large : ouverture ƒ/1,8 et champ de vision 120° Zoom optique 3x avant, 2x zoom optique arrière ; Plage de zoom optique 6x Zoom numérique jusqu’à 15x Portraits en mode nuit activés par le scanner LiDAR Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono) Double stabilisation optique de l’image (Téléobjectif et grand angle) Stabilisation d’image optique par déplacement du capteur (grand angle) Objectif à six éléments (téléobjectif et ultra grand angle) ; objectif à sept éléments (large) Flash True Tone avec panorama à synchronisation lente (jusqu’à 63 MP) Cache d’objectif en cristal de saphir 100 % de pixels de mise au point (large) Mode nuit Deep Fusion Smart HDR 4 styles photographiques Macrophotographie Apple ProRAW Capture de couleurs larges pour les photos et en direct Photos Correction de l’objectif (Ultra Wide) Correction avancée des yeux rouges Géolocalisation des photos Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Formats d’image capturés : HEIF et JPEG

Par exemple, l’année dernière, la stabilisation optique de l’image était exclusive à l’iPhone 12 Pro Max, ce qui signifiait que les utilisateurs d’iPhone 12 Pro n’avaient pas cette capacité. Apple a été en mesure d’améliorer le matériel de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro cette année pour amener les deux à la parité.

La parité des fonctionnalités entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max est remarquable pour un certain nombre de raisons. Plus important encore, cela signifie que les utilisateurs ne doivent pas nécessairement opter pour l’iPhone le plus grand et le plus cher pour accéder au meilleur matériel photo. Pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, il a fallu décider s’ils étaient prêts à accepter la plus grande empreinte du Pro Max en échange d’avoir le meilleur matériel de caméra.

Les différences entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max se résument désormais uniquement à la taille de l’écran (6,1 pouces et 6,7 pouces) et à la durée de vie de la batterie. Cela a-t-il un impact sur vos décisions d’achat cet automne ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

Les précommandes de l’iPhone 13 commencent le vendredi 17 septembre et les premières commandes arrivent le vendredi 24 septembre.

