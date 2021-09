L’iPhone 13 Pro Max avec 1 To coûte 1 599 $, l’iPhone XR et l’iPhone 12 Pro ne sont plus disponibles

Apple a officiellement annoncé aujourd’hui sa nouvelle gamme d’iPhone 13, et comme d’habitude, cela signifie également des changements pour le reste de la gamme d’iPhone. Apple a baissé le prix de l’iPhone 11, a abandonné l’iPhone 12 Pro et l’iPhone XR, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Suite à l’introduction de l’iPhone 13 aujourd’hui, Apple a abandonné l’iPhone 12 Pro et l’iPhone XR. En tant que tel, la gamme ressemble maintenant à ceci:

iPhone SE : à partir de 399 $ iPhone 11 : à partir de 499 $ (au lieu de 599 $) iPhone 12 mini : à partir de 599 $ (au lieu de 699 $) iPhone 12 : à partir de 699 $ (au lieu de 799 $) iPhone 13 mini : à partir de 699 $ iPhone 13 : À partir de 799 $ iPhone 13 Pro : À partir de 999 $ iPhone 13 Pro Max : À partir de 1 099 $

Notamment pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, la configuration de stockage de base est désormais de 128 Go. Il s’agit d’une augmentation par rapport à la configuration d’entrée de gamme précédente de 64 Go. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max commencent à 128 Go, mais il existe également une nouvelle configuration de 1 To qui coûte 1 499 $ pour le Pro et 1 599 $ pour le Pro Max.

