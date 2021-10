L’iPhone 13 Pro Max est la meilleure publicité pour une Apple Watch cellulaire à ce jour

Il n’y a pas très longtemps, j’ai écrit à quel point j’étais surpris de m’être habitué si rapidement au poids de mon iPhone 13 Pro Max. Je maintiens cela et je n’échangerais pas mon iPhone contre un plus petit. Mais cela ne veut pas dire que je n’ai pas de pensées. Et des avis.

J’ai toujours des avis.

Commençons par les opinions et arrivons aux pensées plus tard. Mon opinion, jusqu’à récemment, était que l’idée d’une Apple Watch cellulaire était assez folle. Pourquoi votre montre aurait-elle besoin de sa connexion à Internet alors que votre iPhone est toujours avec vous de toute façon ? Ça peut juste s’en rajouter, n’est-ce pas ?

Eh bien, oui et non. La raison pour laquelle certaines personnes veulent une Apple Watch cellulaire est simple – elles veulent pouvoir aller courir sans qu’un iPhone ne flotte dans une poche ou ne soit attaché à leur bras comme une sorte de publicité approuvée par Cupertino. Je pensais généralement que ce n’était pas un si gros problème de toute façon, suggérant que les iPhones ne sont pas si gros ou lourds et que cela ne pourrait pas vraiment être un problème. J’avais tort, bien sûr, mais je ne le savais pas à l’époque.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et ma première semaine avec mon iPhone 13 Pro Max. Pouvez-vous voir où cela va encore?

Il s’avère; ce serait bien sûr de pouvoir laisser mon iPhone à la maison et d’avoir toujours des notifications et ainsi de suite sur mon poignet. Qui savait?!

Pour être clair, je ne suis pas devenu un fanatique du fitness du jour au lendemain. Je n’ai pas l’intention de courir avec ou sans iPhone – à moins que quelqu’un ne me poursuive, et même alors, je voudrais savoir jusqu’où j’aurais besoin de courir en premier. Le moment où je me suis retrouvé à souhaiter pouvoir laisser mon iPhone à la maison est beaucoup plus banal – c’est la course de l’école parce que je dois récupérer les enfants à un moment donné.

Tout cela me suffira-t-il pour admettre que mon iPhone 13 Pro Max est trop gros ? Non – maintenant que j’y pense correctement, l’idée d’une montre cellulaire a plus de sens qu’elle n’en a pas. Il m’a juste fallu un cas d’utilisation pour trouver une raison de vouloir en obtenir un pour moi-même.

Et bien sûr, cet énorme iPhone m’a peut-être aidé en cours de route, mais c’est plus que suffisamment gérable pour quand je quitte la maison – je veux juste avoir la possibilité de partir à la maison quand je sais que je ne fais que sortir pendant un moment.

Nous pouvons donc tous convenir que je suis à tapis sur Team Pro Max en ce moment. Mais qu’en est-il de ceux de la périphérie ? Une Apple Watch Series 7 cellulaire pourrait-elle être la réponse à l’anxiété de leur iPhone 13 Pro Max ? Je pense que oui, même s’il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une dépense supplémentaire dont beaucoup ne voudront pas payer la facture.

Pourtant, l’argent pas d’objet? Une Apple Watch cellulaire et un iPhone 13 Pro Max pourraient être la meilleure configuration iPhone de tous les temps.