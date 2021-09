L’iPhone 13 Pro Max obtient près de 10 heures d’autonomie en test d’utilisation continue

Arun Maini a partagé aujourd’hui un nouveau test de durée de vie de la batterie de l’iPhone sur sa chaîne YouTube Mrwhosetheboss, chronométrant la durée de vie des quatre modèles d’iPhone 13 sur une seule charge par rapport aux anciens modèles d’iPhone. Maini a déclaré que tous les iPhones avaient une santé de batterie à 100% et étaient réglés sur une luminosité équivalente, et que chaque iPhone était soumis à la même utilisation.



Bien que le test ne soit pas scientifique et ne reflète peut-être pas parfaitement l’utilisation dans le monde réel, la vidéo nous donne toujours une bonne idée de la façon dont les nouveaux modèles d’iPhone 13 se comparent aux générations précédentes en termes de durée de vie de la batterie.

L’appareil gagnant du test était l’iPhone 13 Pro Max, qui a atteint une autonomie impressionnante de 9 heures et 52 minutes avec une utilisation continue. Maini a déclaré qu’il s’agissait de la plus longue durée de vie de la batterie de tous les iPhone qu’il ait jamais testés.

Les résultats complets étaient les suivants : iPhone 13 Pro Max : 9 heures et 52 minutes iPhone 13 Pro : 8 heures et 17 minutes iPhone 13 : 7 heures et 45 minutes iPhone 13 mini : 6 heures et 26 minutes iPhone 12 : 5 heures et 54 minutes iPhone 11 : 4 heures et 20 minutes iPhone SE (2020) : 3 heures et 38 minutes

Les quatre modèles d’iPhone 13 disposent de capacités de batterie plus importantes par rapport à la génération précédente, et les appareils sont également équipés d’une puce A15 Bionic plus économe en énergie. De plus, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max disposent d’un nouvel écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut descendre jusqu’à 10 Hz en préservant l’énergie ou augmenter jusqu’à 120 Hz en douceur en fonction du contenu affiché à l’écran.

Les quatre modèles d’iPhone 13 ont été lancés aujourd’hui après l’ouverture des précommandes le vendredi 17 septembre dernier. Selon la configuration que vous recherchez, il peut toujours être possible d’obtenir le ramassage Apple Store le jour même si vous n’avez pas précommandé.

