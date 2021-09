L’iPhone 13 Pro Max sacré meilleur écran de smartphone grâce à ProMotion et plus

Sans surprise, le nouvel écran ProMotion de l’iPhone 13 Pro Max a reçu le prix du « Meilleur écran pour smartphone » de DisplayMate. Ce prix est basé sur une combinaison de tests et de mesures en laboratoire, qui ont tous permis à l’iPhone 13 Pro Max d’avoir un écran de smartphone de « niveau supérieur » avec une note de performance de A+.

Si cela vous semble familier, c’est parce que l’iPhone 12 Pro Max a reçu ce même prix l’année dernière. L’écran de l’iPhone 13 Pro Max est encore meilleur, il n’est donc pas surprenant de le voir remporter la couronne.

Les spécifications de l’écran OLED de l’iPhone 13 Pro Max incluent la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, HDR, True Tone, Wide color, Haptic Touch, un rapport de contraste de 2 000 000:1, une luminosité maximale de 1000 nits (typique), 1200 nits luminosité maximale (HDR), et plus encore. Il mesure 6,7 pouces et présente une résolution de 2778 x 1284 pixels à 458 PPI.

Voici ce que DisplayMate a à dire sur la dalle iPhone 13 Pro Max après ses tests :

Sur la base de nos tests et mesures de laboratoire approfondis, l’iPhone 13 Pro Max dispose d’un excellent écran de smartphone de classe mondiale de premier plan très impressionnant avec une précision et des performances d’étalonnage parfaites proches du livre de texte, visuellement impossibles à distinguer de la perfection. Sur la base de nos tests et mesures de laboratoire objectifs, l’iPhone 13 Pro Max reçoit le prix DisplayMate du meilleur affichage pour smartphone, ce qui lui vaut la note de performance d’affichage la plus élevée jamais enregistrée par DisplayMate, A+, et définit ou correspond à 12 enregistrements de performances d’affichage pour smartphone, dont 6 visuellement indiscernables de parfait répertoriés ci-dessus. .

L’iPhone 13 Pro Max rejoint le très haut niveau d’écrans pour smartphones qui offrent tous une précision et des performances d’étalonnage parfaites proches du livre de texte, visuellement indiscernables de la perfection, de sorte qu’ils ont tous reçu et maintiennent simultanément les prix DisplayMate Best Smartphone Display. Tous sont d’excellents écrans à la pointe de la technologie, chacun est meilleur dans certaines catégories de performances d’affichage, mais aucun n’est meilleur dans toutes les catégories de performances d’affichage. Notez que les différences de performances d’affichage numérique mesurées qui sont visuellement indiscernables sont équivalentes.