L’iPhone 13 Pro Max vient d’établir un record d’autonomie de batterie incroyable

L’iPhone 13 est enfin arrivé entre les mains de millions de consommateurs à travers le monde. Les nouveaux iPhones se sont vendus en ligne peu de temps après le début des précommandes vendredi dernier. Votre meilleure chance d’en obtenir un est donc d’essayer les magasins de détail, qui devraient encore avoir du stock pour la date de sortie. Mais maintenant que de plus en plus de gens ont mis la main sur la série iPhone 13, nous allons certainement voir plus de tests d’utilisation dans la vie réelle. C’est le genre de tests iPhone approfondis pour lesquels les premiers examinateurs n’avaient pas exactement le temps. Un exemple est un nouveau test de durée de vie de la batterie ci-dessous qui montre que l’iPhone 13 Pro Max établit de nouveaux records de durée de vie de la batterie.

Estimation de la batterie de la série iPhone 13

Apple a déclaré lors de l’événement iPhone 13 la semaine dernière que l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro duraient chacun une heure et demie de plus que leurs prédécesseurs. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro Max durent jusqu’à 2,5 heures de plus que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro Max.

Les critiques ont vérifié les affirmations, chantant les louanges de l’iPhone 13 Pro Max, qui est le genre d’iPhone qui peut durer deux jours. Mais très peu d’entre eux ont pu comparer objectivement la durée de vie de la batterie de tous les modèles d’iPhone 13. Après tout, les performances de la batterie ne sont qu’une partie de l’histoire lors de l’examen d’un appareil.

C’est là que tous les tests réels sont utiles, comme c’est le cas avec la comparaison de la durée de vie de la batterie effectuée par YouTuber Mrwhosetheboss.

Selon la vidéo à la fin de cet article, les affirmations d’Apple sur la durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 sont effectivement vraies. Tous les modèles d’iPhone 13 offrent une autonomie spectaculaire. Le YouTuber a comparé toute la gamme d’iPhone 13 à l’iPhone 12, l’iPhone 11 et l’iPhone SE.

L’iPhone 13 mini est la première agréable surprise du clip ci-dessous. Le téléphone a duré 30 minutes à l’iPhone 12, ce qui est impressionnant. L’iPhone 13 mini a duré 6 heures et 26 minutes. Tous les combinés testés ont effectué le test d’autonomie de la batterie dans les mêmes conditions. L’écran avait la même luminosité et le Wi-Fi et le Bluetooth étaient tous les deux activés. Les haut-parleurs jouaient le son à 50 % du volume, car les combinés exécutaient la même suite d’applications.

Il est à noter que la batterie de l’iPhone 13 offre 7 heures et 45 minutes d’autonomie.

La durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 Pro Max est reine

Bien que l’iPhone 13 Pro ait la même taille que l’iPhone 13, il ne présente pas le même design de batterie. L’année dernière, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro avaient la même taille de batterie, une batterie de 10,78 Wh. L’iPhone 13 obtient une batterie de 12,41 Wh cette année, tandis que l’iPhone 13 Pro a une batterie plus petite de 11,97 Wh. De plus, l’iPhone 13 Pro dispose d’un écran 120 Hz qui peut consommer plus d’énergie que l’écran 60 Hz de l’iPhone 13.

Avec tout cela à l’esprit, il est impressionnant que l’iPhone 13 Pro ait survécu à l’iPhone 13 de plus d’une demi-heure. Il a fonctionné en continu pendant 8 heures et 17 minutes, ce qui est incroyable.

Le Galaxy S21 Ultra était le téléphone à battre, a déclaré le YouTuber au début de la vidéo. Le produit phare Android 2021 a marqué 8 heures et 41 minutes dans un test similaire. Comme les modèles iPhone 13 Pro, le S21 Ultra dispose également d’un panneau 120 Hz qui adapte le taux de rafraîchissement de manière dynamique.

Cela nous amène à l’iPhone 13 Pro Max, le nouveau modèle avec la plus grande batterie à l’intérieur. La nouvelle batterie Pro Max a duré près de 10 heures, ce qui est incroyable. Le décompte exact était de 9 heures et 52 minutes.

Selon le YouTuber, les performances de la batterie de l’iPhone 13 Pro Max ont atteint le score le plus élevé qu’il ait jamais enregistré lors de ces tests de batterie réels. Il a « des kilomètres d’avance sur tout le reste ». Cela inclut également Android, pas seulement les anciennes générations d’iPhone et les nouveaux modèles d’iPhone 13 d’Apple.