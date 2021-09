L’iPhone 13 Pro obtient un score de 137 au test de l’appareil photo DXOMark, classé à la quatrième place du classement général

Un autre lancement d’iPhone, un autre test d’appareil photo DXOMark. Cette fois, l’iPhone 13 Pro a obtenu un score de 137, neuf points de plus que l’iPhone 12 Pro en 2020. Cela le place dans le top cinq de la liste des meilleurs appareils photo pour smartphone de DXOMark.

DXOMark explique que le score comprend un “score photo de 144”, un “score Zom de 76” et un “score vidéo de 119”.

Avec un score global de 137 pour l’appareil photo DXOMARK, l’Apple iPhone 13 Pro se mêle aux meilleurs appareils de notre classement des appareils photo. Le score global est aggravé par un excellent score Photo de 144. Comme pour tous les iPhones, le rendu des couleurs est vif avec de jolis tons chair et un toucher légèrement chaud et l’appareil photo est généralement très fiable. Les performances globales de Photo sont assez similaires à celles du 12 Pro que nous avons testé l’année dernière, mais des améliorations ont été apportées dans plusieurs domaines.

L’examen montre que l’iPhone 13 Pro a une exposition cible précise et reproductible, de belles couleurs, des tons chair et une balance des blancs. Il possède une mise au point automatique rapide, précise et reproductible, de bons détails dans des conditions intérieures et extérieures, et plus encore.

D’autre part, DXOMark indique que l’iPhone 13 Pro a une plage dynamique limitée dans les scènes difficiles à contraste élevé, le bruit de luminance sur les objectifs principaux, ultra-larges et téléobjectifs, en particulier en basse lumière. La société a également été confrontée à des balances rose-blanc occasionnelles dans certaines conditions et à des variations de balance des blancs dans les vidéos. Le problème avec le nouvel iPhone est le zoom de son appareil photo :

Le score de zoom de 76 de l’appareil photo n’est pas tout à fait à la hauteur des meilleurs, mais les performances ont encore été améliorées par rapport au 12 Pro, grâce au zoom optique 3x plus long contre 2,5x sur l’ancien modèle.

La vidéo, en revanche, était l’une des fonctionnalités les plus appréciées de l’iPhone 13 Pro :

Le score vidéo exceptionnel de 119 place l’iPhone 13 Pro tout en haut de ce sous-classement, grâce à plusieurs améliorations dans des domaines clés. Les instabilités de mappage de tonalité qui étaient très visibles sur le modèle de la série iPhone 12 ont été corrigées et l’exposition est désormais généralement très stable. Les performances de l’autofocus ont également été poussées, grâce à un meilleur suivi et une re-mise au point très fluide au bon moment. Nos testeurs n’ont pas non plus détecté de respiration focalisée indésirable.

Avec tout cela à l’esprit, voici comment se répartissent désormais les meilleurs classements des appareils photo pour smartphones DXOMark :

Huawei P50 Pro : 144 Xiaomi Mi 11 Ultra : 143 Huawei Mate 40 Pro+ : 139 Apple iPhone 13 Pro : 137 Huawei Mate 40 Pro : 136 Xiaomi Mi 10 Ultra : 133 Huawei P40 Pro : 132 Oppo Find X3 Pro : 131 Vivo X50 Pro+ : 131 Apple iPhone 13 mini : 130

Comme toujours, il est important de garder à l’esprit que la méthodologie et la fiabilité des tests de DXOMark sont souvent remises en question et contestées, principalement sur la base du fait que la qualité de la caméra est subjective et que l’attribution d’un « score » est difficile. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il n’y a pas d’échelle fixe et que les scores dépassent largement 100.

