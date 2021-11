L’iPhone 13 Pro obtient une bascule de macro dans l’application avec iOS 15.2

Apple a ajouté une nouvelle bascule dans l’application pour le mode macro sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max dans la dernière version d’iOS 15.

Comme l’a noté Aaron Zollo chez Zollotech, dans sa dernière vidéo, Zollo explique qu’iOS 15.2 bêta 2 inclut désormais une très petite icône de fleur dans l’application appareil photo qui apparaîtra chaque fois que vous vous approcherez d’un sujet pour prendre une photo macro. Appuyez simplement sur l’icône pour activer et désactiver la macro, comme indiqué ci-dessous :

iOS 15.2 ajoute enfin une bascule manuelle pour le mode Macro, directement depuis l’appareil photo ! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ – (@DylanMcD8) 12 novembre 2021

Apple a d’abord déployé le mode macro sans aucune bascule et a dû ajouter un commutateur dans les paramètres pour désactiver la fonction de macro automatique dans iOS 15.1. Apple a fait ses débuts en macro dans son nouveau meilleur iPhone plus tôt cette année, d’Apple :

La nouvelle conception de l’objectif, la capacité de mise au point automatique pour la première fois dans l’Ultra Wide sur iPhone et le logiciel avancé déverrouillent également quelque chose de jamais possible sur iPhone : la macrophotographie. Les utilisateurs peuvent capturer des images nettes et époustouflantes où les objets semblent plus grands que nature, grossissant les sujets avec une distance de mise au point minimale de 2 centimètres. Macro s’étend également à la vidéo, y compris Slo-mo et Time-lapse.

Les nouvelles mises à niveau étonnantes de l’iPhone 13 Pro et Pro Max en font les meilleurs iPhones jamais conçus pour la photographie, et disposent également d’un écran 120 Hz avec ProMotion pour un défilement et une animation super fluides.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.