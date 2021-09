L’iPhone 13 Pro offre des performances GPU considérablement améliorées par rapport à l’iPhone 12 Pro

Juste un jour après l’annonce des modèles d’iPhone 13 par Apple, le premier score Geekbench a déjà fait surface. Quelqu’un a comparé les performances GPU de l’iPhone 13 Pro, et il y a une augmentation significative des performances par rapport à l’iPhone 12 Pro de génération précédente.



L’‌iPhone 13 Pro‌, ou iPhone14,2, a obtenu un score Metal de 14216, soit une augmentation de 55% par rapport au score Metal de 9123 obtenu par le ‌iPhone 12 Pro‌.



Les modèles ‌iPhone 13‌ d’Apple sont dotés d’une puce A15 avec 6 cœurs de processeur, dont deux cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Les appareils ‌iPhone 13‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ ont le même processeur, mais il existe des différences en ce qui concerne le GPU. Les ‌iPhone 13‌ et 13 mini sont équipés d’un GPU à 4 cœurs, tandis que les iPhone 13 Pro‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ Max haut de gamme ont un GPU à 5 cœurs.

Apple a qualifié la puce A15 avec le GPU à 5 cœurs des modèles Pro de “puce de smartphone la plus rapide au monde” et affirme qu’elle offre “des performances graphiques jusqu’à 50 % plus rapides que n’importe quelle autre puce de smartphone”. Compte tenu de la différence démontrée dans les scores Metal, cela semble être exact, l’A15 dans les modèles Pro surpassant l’A14. Le benchmark confirme également que les modèles Pro disposent de 6 Go de RAM comme on le voyait déjà dans Xcode. Les ‌iPhone 13‌ et 13 mini ont 4 Go de RAM.

Personne n’a comparé l’un des modèles standard ‌iPhone 13‌, nous ne savons donc pas comment ils se comparent à l’A14 de la génération précédente, et nous n’avons pas non plus de référence du processeur pour comparer les performances du processeur entre l’A14 et l’A15. Apple a peu parlé du processeur de l’A15, et plutôt que de le comparer à l’A14, Apple a plutôt souligné qu’il est “jusqu’à 50 % plus rapide” que la concurrence.

L’iPad mini a la même puce A15 avec GPU à 5 cœurs que dans les modèles ‌iPhone 13 Pro‌, nous pouvons donc nous attendre aux mêmes performances graphiques de la tablette mise à jour d’Apple.

Avec le lancement de la gamme ‌iPhone 13‌ la semaine prochaine et bientôt entre les mains des critiques, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour obtenir des références supplémentaires de l’A15 qui nous donneront un meilleur aperçu de ses performances globales. Les nouveaux iPhones devraient être disponibles en pré-commande le vendredi 17 septembre à 5 h 00, heure du Pacifique.