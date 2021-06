L’iPhone 13 Pro sera doté d’un objectif ultra-large avec mise au point automatique, à venir sur les modèles réguliers l’année prochaine

L’analyste fiable Ming-Chi Kuo a prédit plus tôt cette année qu’Apple travaillait sur un objectif ultra-large amélioré pour certains des modèles d’iPhone 13, qui devraient être introduits au second semestre 2021. Dans une nouvelle note de recherche obtenue par . , Kuo a renforcé que l’iPhone 13 Pro aura un objectif ultra-large avec autofocus.

Les objectifs ultra-larges actuellement utilisés par Apple sont à focale fixe, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas se concentrer sur un objet spécifique. Avec l’autofocus, les utilisateurs pourront ajuster l’objectif pour choisir l’endroit où ils souhaitent faire la mise au point, tout comme avec les objectifs grand angle et téléobjectif.

En plus de l’autofocus, l’analyste a également affirmé que l’objectif ultra-large de l’iPhone 13 Pro aura six éléments au lieu de cinq, ce qui donnera probablement de meilleures images et vidéos. Avec l’iPhone 12, Apple a considérablement amélioré l’objectif ultra-large avec Deep Fusion et Night Mode, mais il n’offre toujours pas la même qualité que les autres, surtout en basse lumière.

La note de Kuo mentionne que seuls les modèles Pro des iPhones de cette année obtiendront l’objectif ultra-large amélioré. Cependant, il dit qu’Apple devrait apporter les mêmes améliorations à tous les modèles d’iPhone avec la prochaine génération en 2022.

Les rumeurs suggèrent que l’iPhone 13 (ou l’iPhone 12S) aura un design similaire à l’iPhone 12, mais avec un nouveau processeur, une encoche plus petite, de meilleurs appareils photo, une prise en charge 5G étendue et un écran ProMotion 120 Hz sur les modèles Pro. Les nouveaux iPhones devraient être annoncés entre septembre et octobre de cette année.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :