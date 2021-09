L’iPhone 13 prouve qu’il est le téléphone le plus robuste jamais construit par Apple | La technologie

Les tests de durabilité n’ont pas tardé à choisir le nouvel iPhone 13 comme son rival à battre. Et la bonne nouvelle est que les acheteurs de smartphones Apple peuvent être rassurés, leur téléphone est vraiment résistant.

Nous utilisons les nouveaux téléphones portables de la société Cupertino depuis une semaine et la vérité est que les sensations sont vraiment bonnes.

Les deux modèles iPhone 13 et iPhone 13 Mini, destinés aux utilisateurs qui souhaitent un bon mobile mais sans franchir la barre des près de 1 000 euros ; comme l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, déjà conçus pour les acheteurs les plus exigeants.

Et quoi de mieux qu’un bon mobile ? Eh bien, un bon et durable, car il semble que ce soit le nouvel iPhone, qui n’a pas seulement fait face aux analystes, mais aussi les Youtubeurs les plus cruels, ceux qui les frappent à coups de marteau et les lancent de haut.

Apple prétend que votre écran Ceramic Shield, développé par la société new-yorkaise Corning, offre des performances améliorées en cas de chute il est multiplié par quatre par rapport aux versions précédentes du téléphone. Et cette affirmation a été mise à l’épreuve.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, TechRax effectue les tests avec un marteau, quelque chose de bien plus agressif qu’une simple chute mais il permet de mieux connaître la résistance de l’écran en intervenant moins de variables (vitesse, état du sol, angle du téléphone, etc.).

Au début ça commence par des impacts légers, faisant tomber le marteau à quelques centimètres de l’iPhone 13 et, comme on peut le voir, le téléphone tient sans aucune rayure.

Ensuite, montez un peu plus le marteau, pour qu’il prenne plus d’accélération, auquel le téléphone Apple ne se laisse pas décourager, démontrant ainsi la résistance de son Bouclier Céramique.

Et finalement, commence à marteler activement et sans pitié l’écran. Moment où il montre aussi sa ténacité, ou du moins lors des premiers coups de marteau, puisque au bout d’un moment, il craque et se brise en mille morceaux.

La preuve, bien que peu extrapolée au monde réel, sert à vérifier empiriquement que nous sommes confrontés au téléphone le plus dur jamais construit par Apple, étant prêt à résister aux chutes classiques et stupides que les mobiles subissent toutes les quelques semaines.