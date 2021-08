L’iPhone 13 sans encoche révélé dans l’émission humoristique Apple TV + Ted Lasso?

in

Jusqu’à présent, Cupertino n’a jamais utilisé les émissions de divertissement comme moyen de révéler quoi que ce soit sur ses futurs appareils. (Image : Apple TV+/Twitter/Paul Bailey)

iPhone 13 : Bien que rien ne soit officiellement confirmé, le lancement du nouveau téléphone d’Apple, baptisé iPhone 13, devrait avoir lieu bientôt, et maintenant, quelques jours seulement avant la confirmation attendue de la nouvelle gamme, nous avons apparemment eu un aperçu du prochain -gen téléphone que Cupertino pourrait annoncer. Dans le dernier épisode de la série humoristique Ted Lasso sur Apple TV +, un téléphone de nouvelle génération composé d’un design sans encoche a été vu, et on pense qu’il s’agit de l’iPhone 13. La base de cette spéculation est le fait que Ted Lasso lance souvent utilise divers produits Apple de la série.

Cependant, c’est la première fois que quelque chose d’étrange sur les produits utilisés est remarqué, laissant de nombreux téléspectateurs dans l’idée qu’il ne pourrait s’agir que du nouvel iPhone. Jusqu’à présent, selon le moulin à rumeurs, la spéculation a été que la nouvelle gamme d’iPhone aurait un design à encoche plus petite.

L’iPhone sans encoche – apparemment – a été repéré dans l’épisode intitulé “The Signal”, qui est le sixième épisode de la deuxième saison de la série. Postez ceci, certains utilisateurs ont partagé des captures d’écran du téléphone sur Twitter. Au cours de l’épisode, le téléphone semblait n’avoir aucune encoche, tout en ayant des coins arrondis. De plus, l’interface du téléphone semblait être celle de l’iPhone et il avait l’écran de verrouillage par défaut d’iOS 14, renforçant encore les spéculations des utilisateurs.

Jusqu’à présent, Cupertino n’a jamais utilisé les émissions de divertissement comme support pour révéler quoi que ce soit sur ses appareils à venir, même s’il est possible que la société utilise les personnages principaux de l’émission pour la promotion de son produit phare.

Ce qui est plus inhabituel dans ce scénario, c’est le fait qu’Apple garde toujours le secret sur ses futurs appareils, contrairement à ce que font Google et Samsung. Eh bien, Cupertino a un flair pour le théâtre et il est logique de garder les choses sous les couvertures pour faire une grande révélation lors d’un événement tout en gardant tout le monde sur ses gardes pendant des mois. Il est donc difficile de croire qu’Apple laisserait une telle révélation se dérouler à travers une série. Il est probable que cela ait été causé par des erreurs de montage dans l’émission.

Un autre aspect est que Ted Lasso fait partie des émissions sur Apple TV+ qui utilisent dans une large mesure des images générées par ordinateur ou CGI, ce qui signifie que le téléphone pourrait être le résultat d’une édition CGI. Cela pourrait avoir du sens puisque, comme mentionné précédemment, Apple aime rendre les choses dramatiques, et avec des fuites et des rumeurs qui circulent depuis des mois maintenant (ce qu’Apple n’aime pas), le montage aurait pu être fait pour jeter les utilisateurs hors de la piste et ensuite révéler un téléphone qui a l’air différent de celui prévu.

Jusqu’à présent, le moulin à rumeurs n’a indiqué que des encoches plus petites sur la nouvelle gamme d’iPhone, et non une expérience complètement sans encoche.

