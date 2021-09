L’iPhone 13 va encore stimuler l’adoption de la 5G dans le monde

in

La 5G sur l’iPhone n’est pas une nouveauté, car Apple a introduit pour la première fois la prise en charge du nouveau réseau ultra-rapide l’année dernière avec la gamme iPhone 12. L’iPhone 13 prend non seulement toujours en charge la 5G, mais l’étend également avec plus de bandes, ce qui devrait conduire encore plus à l’adoption de la 5G dans le monde.

Selon Anisha Bhatia, analyste technologique senior chez GlobalData, la nouvelle génération d’iPhone devrait rendre le réseau 5G encore plus largement utilisé. Comme le souligne l’analyste, il existe déjà plusieurs téléphones Android prenant en charge la 5G sur le marché. En ce qui concerne les appareils iOS, cependant, seuls quatre modèles d’iPhone disposent de cette technologie.

Avec le lancement officiel de l’iPhone 13 la semaine prochaine, non seulement les consommateurs auront le choix entre quatre nouveaux iPhones avec prise en charge de la 5G, mais ils pourront également obtenir l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini à des prix inférieurs, ce qui fait un total de six modèles d’iPhone disponibles avec la 5G.

Le nouvel iPhone 13 d’Apple sera un coup de pouce pour l’adoption de la 5G. Contrairement à Android, les utilisateurs d’iOS ne disposent pas d’une large sélection d’appareils 5G. La famille iPhone 13 est un ajout bienvenu pour les consommateurs qui souhaitent se mettre à niveau. Rival Samsung propose une solide sélection de téléphones 5G dans tous les niveaux de prix et est en tête des opérateurs qui poussent agressivement les services 5G, en particulier aux États-Unis.

L’analyste de GlobalData estime également que les modèles standard d’iPhone 13 auront un fort attrait pour offrir plus de technologie et doubler le stockage interne pour le même prix que l’iPhone 12 l’année dernière. GlobalData s’attend à ce que les opérateurs profitent de la gamme d’iPhone de cette année pour promouvoir davantage le réseau 5G, en particulier aux États-Unis.

Il convient de noter qu’en plus de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13, l’iPad Pro 2021 et l’iPad mini de sixième génération récemment annoncé prennent également en charge la 5G.

L’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront chacun disponibles en précommande le 17 septembre et les premières commandes arriveront le 24 septembre.

