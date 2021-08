L’iPhone 13 viendrait des améliorations substantielles dans les caméras telles que le mode vidéo ProRes | La technologie

Les dernières rumeurs sur l’iPhone 13 mettent en évidence toutes les améliorations qui viendraient de l’appareil photo et qui seront axées sur l’amélioration de l’expérience photographique.

Apple n’est pas exempt de fuites ou de rumeurs, en fait, c’est l’une des entreprises qui suscite le plus de curiosité chez les utilisateurs. Les nouveaux terminaux de la société n’ont pas encore de date de lancement, mais les rumeurs se multiplient..

La dernière chose que l’on savait, c’est que la charge rapide de l’iPhone s’améliorerait de façon exponentielle, en tenant toujours compte du fait qu’Apple n’est pas l’une des entreprises qui mise le plus sur cette technologie.

Concrètement, le nouvel iPhone 13 pourrait arriver avec une charge rapide de 25W. Le saut de puissance de charge a augmenté au fil des générations successives, l’iPhone 11 atteignant 18 W et l’iPhone 12 atteignant 20 W.

La chose naturelle est que l’iPhone 13 arrive avec une charge plus rapide, il est donc possible que 25W soit la nouvelle puissance de charge. Bien entendu, les nouvelles rumeurs se concentrent sur les caméras de l’iPhone 13 et toutes les améliorations à venir.

Apple pourrait préparer des changements dans la photographie et la vidéo, l’un de ces changements serait que l’iPhone 13 puisse enregistrer des vidéos en mode portrait. Ce n’est pas quelque chose de nouveau dans les téléphones mobiles, Samsung le fait depuis quelques générations.

Une autre amélioration qui viendrait avec l’iPhone 13 est plus technique et s’adresse aux utilisateurs plus enthousiastes. Oui, c’est que, des rumeurs suggèrent que la vidéo en qualité ProRes atteindrait l’iPhone 13. Ce format vidéo offre plus de possibilités en matière de montage.

Et, la dernière amélioration qui viendrait à l’appareil photo de l’iPhone 13, c’est que désormais les filtres seraient également disponibles pour ce nouveau terminal. Non, ce ne sont pas des filtres de type Instagram. Des filtres seront appliqués par l’intelligence artificielle.

Les rumeurs ne s’arrêteront pas avant le lancement officiel des nouveaux appareils Apple, vous devez donc être attentif pour connaître les dernières nouvelles concernant ces terminaux. Bien entendu, nous espérons qu’Apple confirmera la date de présentation dans les plus brefs délais.