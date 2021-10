L’iPhone 13 voit Apple reprendre la deuxième place dans les livraisons de smartphones

Un nouveau rapport indique que l’iPhone 13 d’Apple a aidé l’entreprise à reprendre la deuxième place sur le marché des fournisseurs de smartphones.

Depuis Canalys :

Samsung était une fois de plus le principal fournisseur, avec 69,4 millions d’unités expédiées pour une part de 21 %. Apple a repris la deuxième place avec le lancement de l’iPhone 13, commercialisant 49,2 millions de smartphones et affichant une croissance de 14 %. Xiaomi a pris la troisième place, avec 44,0 millions d’unités et une part de 14%, tandis qu’OPPO et vivo ont pris la quatrième et la cinquième place, expédiant respectivement 36,7 millions et 34,2 millions d’unités.