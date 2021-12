L’iPhone 14 en bref : toutes les rumeurs résumées

Mercredi 15 décembre 2021 12:18 PST par Juli Clover

Nous sommes encore à quelques mois du lancement des modèles d’iPhone 14, que nous attendons en septembre 2022, mais nous avons déjà entendu suffisamment de rumeurs sur les nouveaux appareils pour que nous sachions clairement à quoi nous attendre.

Les rumeurs concernant les produits à venir peuvent parfois être difficiles à suivre, nous avons donc pensé faire un résumé des rumeurs en un coup d’œil pour l’iPhone 14‌ afin que nos lecteurs puissent avoir un aperçu rapide de ce que nous pourrions voir sans avoir à plonger dans des tonnes de en train de lire. Nous avons séparé les informations en listes ‌iPhone 14‌ et ‌iPhone 14‌ Pro, car ces modèles devraient être assez différents en 2022.

Modèles iPhone 14 Pro

Tailles 6,1 et 6,7 pouces Pas d’encoche, sous l’écran Matériel d’identification du visage Découpe perforée pour la caméra frontale Écran ProMotion 120 Hz Appareil photo à triple objectif Objectif grand angle de 48 mégapixels Châssis en titane possible Conception à bords plats iPhone 13 8 Go de RAM Moins/ pas de bosse de caméra possible Puce A16 5 nm plus rapide 5G plus rapide Fonctions d’urgence par satellite WiFi 6E

Modèles d’iPhone 14

Tailles de 6,1 et 6,7 pouces (pas de 5,4 pouces) Encoche et matériel d’identification de visage standard Probablement pas de ProMotion, mais possible Configuration de la caméra à double objectif Moins/pas de bosse de caméra possible Châssis en aluminium ‌iPhone 13‌ conception à bords plats 6 Go de RAM Plus rapide Puce 5 nm A16 Plus rapide Fonctionnalités d’urgence par satellite 5G WiFi 6E

Notez qu’il s’agit de rumeurs précoces et que certaines de ces fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner ou devoir être supprimées en cas de problèmes de fabrication. Ce que nous obtenons en septembre pourrait finalement sembler différent de ce à quoi nous nous attendions en décembre, mais ces dernières années, la plupart des premières rumeurs sur l’iPhone que nous avons entendues se sont avérées exactes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’‌iPhone 14‌, nous avons un résumé détaillé régulièrement mis à jour avec toutes les nouvelles rumeurs.

