L’iPhone 14 ferait enfin ses adieux à l’une des options de design les plus détestées | La technologie

Il est probable que les modèles pro de l’iPhone 14 aient un écran avant beaucoup plus attrayant que les modèles actuels, et cela est dû à ce changement technologique.

La nouvelle gamme iPhone 13 vient d’être dévoilée avec une sortie imminente sur les principaux marchés mondiaux, mais Apple y travaille déjà. iPhone 14 Cela sera présenté dans un an, et il semble que cette fois nous verrons des changements beaucoup plus risqués en termes de design et de section photographique.

Les iPhones ont des designs spectaculaires, parmi les plus beaux du marché mais, malheureusement, ils ont une encoche ou un sourcil qui rend la façade moins attrayante que les autres téléphones. Apple veut mettre fin à cela dans le futur iPhone 14, du moins dans les modèles les plus avancés.

Le changement le plus important auquel vous vous attendriez, en ce qui concerne la conception de l’iPhone 14, serait la suppression de l’encoche actuelle et un trou percé serait inclus à sa place ce serait pour la caméra frontale.

Le reste des technologies telles que Face ID serait inclus sous l’écran, ce qui serait un saut qualitatif pour faire un tout écran dans le prochain iPhone 14, du moins dans les deux modèles pro.

L’information, qui provient de l’analyste de TF International Securities, Ming Chi Kuo, via Macrumors, souligne également qu’Apple travaillerait sur un Caméra principale supérieure par rapport aux modèles actuels en introduisant un capteur de 48 Mpx sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Il n’est pas non plus exclu que les modèles pro de l’iPhone 14 présentent un châssis en alliage de titane rendant ce modèle beaucoup plus durable, bouclant ainsi la boucle du changement de conception que présenteront les prochains appareils Apple.

Enfin, il reste également ouverte la possibilité que la prochaine famille d’iPhone présente un écran OLED LTPO, permettant ainsi aux quatre modèles d’avoir un écran à taux de rafraîchissement élevé, offrant ainsi des animations plus fluides et une interface utilisateur bien plus agréable par rapport au iPhone 13.

Mais il en reste beaucoup, et Apple peut changer de stratégie à tout moment, mais il semble que l’iPhone 14 soit très prometteur.