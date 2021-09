L’iPhone 14 ne ressemblera à rien de ce que nous avons vu d’Apple

Même si l’iPhone 13 est arrivé dans les magasins il y a quelques jours à peine, nous commençons déjà à voir couler des rumeurs sur l’iPhone 14. Qu’il suffise de dire que le moulin à rumeurs d’Apple ne se repose jamais.

Au cours du week-end, Mark Gurman de Bloomberg a corroboré les rapports précédents indiquant une refonte de l’iPhone l’année prochaine. Le rapport a d’abord fait surface dans le cadre du bulletin d’information « Power On » de Gurman. Gurman ne révèle pas de détails, mais note que l’iPhone 2022 d’Apple comportera une “refonte complète”. Incidemment, Gurman relaie également que de « nouveaux modèles d’iPhone d’entrée de gamme et Pro » sont en route. Ceci est particulièrement intéressant à la lumière des informations selon lesquelles Apple envisage d’éliminer la gamme iPhone mini après cette année.

Le tout nouveau design de l’iPhone 14

Bien que Gurman n’entre pas dans le détail de la conception de l’iPhone de nouvelle génération, cela ne signifie pas que nous n’avons aucune idée de ce que Apple a prévu. Plus tôt ce mois-ci, l’analyste réputé d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié une note aux investisseurs contenant des informations intéressantes sur l’iPhone 14. Plus précisément, Kuo pense que le design de l’iPhone 14 supprimera l’encoche telle que nous la connaissons. Au lieu de cela, Kuo prévoit qu’Apple mettra en œuvre un design perforé pour la caméra selfie. À son tour, Apple peut intégrer les capteurs Face ID de l’iPhone sous l’écran.

De plus, le célèbre leaker Jon Prosser a publié un poids lourd d’une fuite d’iPhone 14 il y a trois semaines. Selon Prosser, qui a un record de succès en ce qui concerne les rumeurs d’Apple, la conception de l’iPhone 14 réintroduira des boutons de volume circulaires. De plus, la bosse de la caméra serait supprimée. Reste à voir si cela se traduira ou non par un appareil nettement plus épais.

De plus, l’iPhone 14 inclura toujours un câble Lightning. Normalement, cela ne serait pas remarquable, mais cela mérite d’être mentionné à la lumière des efforts continus de l’UE pour éliminer les ports de charge propriétaires sur les smartphones. Apple, comme on pouvait s’y attendre, fait du lobbying contre le changement et pense qu’une loi à cet effet étoufferait l’innovation.

La technologie de caméra de nouvelle génération est en route

Un énorme bond en avant dans les performances de l’appareil photo serait en préparation pour l’iPhone 14. Kuo a déclaré en avril que l’iPhone 14 “élèverait la photographie de l’appareil photo sur téléphone portable à un nouveau niveau” avec un capteur de 48 mégapixels à l’arrière et un enregistrement vidéo 8K. capacités. Prenez tout cela avec un grain de sel, mais c’est tout de même intriguant et excitant.

La note aux investisseurs de Kuo du début de l’année se lit en partie :

Nous pensons que le nouveau 2H22 ‌iPhone‌ peut prendre en charge la sortie directe 48MP et la sortie 12MP (mode de sortie de fusion de quatre cellules) simultanément. Avec une sortie 12MP, la taille de pixel CIS du nouveau ‌iPhone‌ 2H22 augmente à environ 2,5 um, ce qui est nettement plus grand que le ‌iPhone 12‌ et ‌iPhone 13‌, et plus grand que les téléphones Android existants, et proche du niveau DSC. Nous pensons que la qualité de l’appareil photo du nouveau 2H22 ‌iPhone‌ élèvera la photographie d’appareil photo de téléphone portable à un nouveau niveau.

Touch ID revient-il ?

Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi il y a une telle demande pour le retour de Touch ID. J’étais un grand fan de Touch ID, mais Face ID est tout aussi fiable et sécurisé. Quoi qu’il en soit, les rumeurs selon lesquelles Apple ramènerait Touch ID sur l’iPhone abondent. Apple a en fait déposé plusieurs brevets détaillant diverses implémentations. Alors qu’Apple pourrait incorporer un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, une autre implémentation pourrait voir Touch ID intégré au bouton d’alimentation de l’iPhone.

Pour ce que ça vaut, Kuo pense qu’Apple veut incorporer Touch ID dans l’écran lui-même. Kuo ajoute qu’il ne s’agira probablement pas d’une fonctionnalité sur l’iPhone 14. Elle pourrait toutefois être introduite sur l’iPhone 15 en 2023.

Ventes iPhone 13

Sur une note connexe, les ventes d’iPhone 13 seraient assez fortes. Certains modèles sont déjà épuisés et ont maintenant de longs délais d’attente. L’iPhone 13 Pro de 6,1 pouces avec 1 To de stockage, par exemple, ne sera pas expédié avant le 26 octobre. Notez que cette date d’expédition est la même pour tous les opérateurs mobiles basés aux États-Unis.