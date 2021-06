L’iPhone 14 pourrait bénéficier d’une mise à niveau majeure de la puce, selon les rapports – .

L’avantage concurrentiel le plus important de l’iPhone par rapport à ses concurrents Android reste le silicium personnalisé d’Apple. Chaque année, des comparaisons de référence et d’utilisation en temps réel mettent en évidence l’avantage considérable de l’iPhone par rapport aux appareils de la même année. Et c’est souvent que la version iPhone de la génération précédente est la deuxième meilleure alternative en matière de puissance. Par exemple, les tests de l’année dernière ont montré que l’A14 Bionic de l’iPhone 12 surpassait tous les autres combinés 2020. Mais même la puce A13 à l’intérieur des modèles d’iPhone 11 a surclassé les Android 2020 dans les mêmes tests de vitesse.

Les modèles d’iPhone 13 de cet automne devraient offrir un système sur puce (SoC) plus rapide et plus économe en énergie que les téléphones iPhone 12. C’est l’A15 Bionic que TSMC produira en masse pour Apple. Mais l’A15 Bionic sera construit sur le même processus de 5 nm que l’A14, bien que sur une technologie améliorée. La fabrication de transistors de plus en plus petits est de plus en plus difficile, mais les nouvelles en provenance d’Asie indiquent que TSMC commencera bientôt à fabriquer des puces 4 nm et 3 nm. Ce dernier pourrait entrer dans les iPhones de l’année prochaine, et ils alimenteront probablement le SoC de la série M d’Apple trouvé dans les Mac d’Apple.

Une série de rapports de Digitimes a détaillé plusieurs développements liés à la nouvelle architecture 3 nm. Applied Materials a dévoilé une nouvelle façon de concevoir le câblage de puces logiques qui s’adapteraient aux puces de 3 nm et au-delà :

Alors que la réduction de la taille profite aux performances des transistors, le contraire est vrai dans le câblage d’interconnexion : les fils plus petits ont une plus grande résistance électrique, ce qui réduit les performances et augmente la consommation d’énergie. Sans une percée dans l’ingénierie des matériaux, l’interconnexion via la résistance augmenterait d’un facteur 10 du nœud 7 nm au nœud 3 nm, annulant les avantages de la mise à l’échelle des transistors.

“Une puce de smartphone a des dizaines de milliards d’interconnexions en cuivre, et le câblage consomme déjà un tiers de la puissance de la puce”, a déclaré à Digitimes Prabu Raja, directeur d’Applied Materials. « L’intégration de plusieurs technologies de processus sous vide nous permet de repenser les matériaux et les structures afin que les consommateurs puissent disposer d’appareils plus performants et d’une durée de vie des batteries plus longue. Cette solution intégrée unique est conçue pour accélérer les feuilles de route des performances, de la puissance et des coûts de surface de nos clients. »

Il n’est pas clair si la technologie des matériaux appliqués sera utilisée dans l’un des SoC 3 nm que TSMC fabriquera l’année prochaine. Une autre histoire de Digitimes indique que TSMC passera au mode N4 4 nm plus tard cette année, avec une production à risque fixée pour le troisième trimestre 2021. TSMC commencera ensuite la production en volume de SoC 3 nm au second semestre 2022.

Les puces 3 nm offriront des gains de vitesse de 15% et consommeront 30% moins d’énergie que les puces 5 nm. Des gains de performances et des améliorations de l’efficacité énergétique sont attendus de chaque nouvelle génération des séries A et M. On ne sait pas si les SoC 3 nm seront prêts pour les iPhones 2022, mais le calendrier ci-dessus suggère que cela pourrait être une possibilité.

Que la série iPhone 14 de l’année prochaine passe à 3 nm ou à 4 nm, la capacité de TSMC à produire en masse ces puces l’année prochaine exercera une pression supplémentaire sur Intel, qui ne peut pas y arriver avec son propre silicium. C’est parce qu’Apple utilisera probablement des SoC de la série M 4 nm et 3 nm dans les futurs modèles de Mac. Apple a annoncé l’été dernier son intention de migrer tous ses Mac vers des processeurs M d’ici deux ans. Le déménagement devrait être terminé d’ici l’année prochaine.

