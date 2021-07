L’iPhone 14 pourrait devenir le mobile le plus résistant d’Apple, et c’est la raison | La technologie

L’iPhone 14 serait beaucoup plus solide, mais vos doigts pourraient laisser beaucoup plus de marques sur le châssis.

Lorsque la technologie ne peut pas être poussée aussi loin que prévu pour justifier un nouveau lancement, ce que font les différents fabricants de téléphones mobiles, c’est d’essayer d’innover de l’autre côté, c’est-à-dire par la conception, pour attirer l’attention des acheteurs potentiels… et cela semble arriver avec l’iPhone 14.

Oui, l’iPhone 13 n’est pas encore sorti, et il y a déjà des rumeurs sur le design de l’iPhone 14, Je parierais sur l’utilisation de l’alliage de titane est son châssis, et initialement Foxconn serait le fabricant exclusif de ces montures en titane pour certains modèles.

Et c’est que l’engagement envers une conception de châssis en alliage de titane ne serait pas pour tous les modèles d’iPhone 14, sinon seulement pour les modèles pro, c’est du moins un nouveau rapport de JP Morgan Chase, via des macros. L’utilisation du titane n’est pas nouvelle pour la marque, étant donné que ceux de Cupertino l’utilisent déjà pour certains modèles de l’Apple Watch Series 6, mais en ce qui concerne les iPhones, les dernières versions sont en aluminium et en acier inoxydable.

Le titane, comparé à l’acier inoxydable, Il a une dureté plus élevée qui le rend plus résistant aux rayures et une flexion indésirable. Le titane est aussi résistant que l’acier, mais il est intéressant de noter qu’il est 45 % plus léger et deux fois plus résistant que l’aluminium, alors qu’il serait « seulement » 60 % plus lourd. De même, le titane est plus résistant à la corrosion que de nombreux autres alliages.

Mais le titane a d’autres inconvénients. Et c’est que l’huile que dégagent nos empreintes digitales peut être beaucoup plus marquée dans ce type d’alliage laissant des marques peu attrayantes. D’autre part, la dureté du titane rendrait également la gravure difficile.

Manzana vous pourriez miser sur des revêtements d’oxyde minces pour les surfaces métalliques qui pourraient réduire considérablement l’apparence des empreintes digitales empreintes digitales sur ces futurs appareils. Ils semblent également travailler sur un procédé de gravure plus avancé, mais au début il semble qu’il ne s’agisse que de brevets et nous verrons bien s’ils finissent par se matérialiser.

Il reste encore un long chemin à parcourir avant l’avènement de l’iPhone 14, mais force est de constater que parier sur un châssis en alliage de titane implique un changement que de nombreux consommateurs prendront en compte.