L’iPhone 14 pourrait être jusqu’à 100 $ plus cher, selon les derniers rapports | La technologie

Les rumeurs concernant le prochain iPhone 14 sont nombreuses et les dernières font état d’une augmentation du prix des meilleurs modèles.

Les mobiles Apple sont toujours dans l’actualité pour diverses raisons. Chaque nouvelle série est plus qu’annoncée, elle est testée par des spécialistes en analyse exhaustive et lorsqu’elle est pleinement appréciée, les rumeurs de futurs téléphones portables commencent à arriver. Maintenant quelque chose de similaire se produit et les nouvelles sur le prochain iPhone 14 sont constantes.

Après avoir vérifié les vertus de l’iPhone 13 dans notre analyse, ces dernières semaines, nous avons vu plusieurs nouvelles concernant l’iPhone 14, comme par exemple qu’Apple passera à 48 Mpx ou le design qu’ils auront avec une encoche super-réduite. Les dernières nouvelles à cet égard se réfèrent à son prix.

Tel que publié dans Gizmochina, certains rapports disent que les mobiles les plus puissants deviendront plus chers par rapport aux modèles actuels.

Cette nouvelle série de mobiles Apple sortira dans le dernier tiers de l’année et l’augmentation des prix n’affectera que les deux premiers modèles, l’iPhone 14 de base gardera le prix.

Les rapports détectés indiquent que le L’iPhone 14 Pro aura un prix de lancement de 1 099 $ et l’iPhone 14 Pro Max passera de la base à 1 199 $. Pendant ce temps, l’iPhone 14 restera à 799 $, exactement le même.

Le nouvel iPhone 13 Pro offre le plus grand bond en termes de qualité de caméra dans l’histoire d’Apple avec un nouvel enregistrement vidéo cinématographique, le processeur A15 Bionic et un grand écran de 6,1 pouces à 120 Hz.

Quant aux raisons du changement, cette augmentation est attribuée à la nouveau design et quelques mises à jour particulièrement importantes qui sont attendus et cela signifiera quelque chose de plus qu’un pas en avant, aussi qu’ils sont des mobiles plus exclusifs. Même si pour le moment, nous n’avons que des suppositions à ce sujet.

En tout cas, jusqu’à la présentation très officielle de l’iPhone 14 nous n’aurons que des rumeurs. Nous verrons comment ils nous surprennent le moment venu et comment ils évitent les problèmes logistiques que l’on connaît aujourd’hui.