L’iPhone 14 pourrait obtenir une mise à niveau Wi-Fi clé que vous ne devriez pas ignorer

La série iPhone 13 prend en charge la connectivité Wi-Fi 6 rapide, l’une des dernières normes Internet sans fil que vous pouvez espérer. Le Wi-Fi 6 garantit des performances plus rapides, une bande passante plus élevée et une latence plus faible. Combiné à la connectivité 5G, il devrait améliorer votre expérience Internet globale. Et une connexion Internet plus rapide fait partie d’une expérience mobile globale plus rapide offerte par les modèles d’iPhone 13. L’année prochaine, Apple apportera la prise en charge du Wi-Fi 6E à la série iPhone 14, la première mise à niveau significative depuis l’iPhone 11. Et c’est le genre de mise à niveau de la vitesse de l’Internet sans fil que vous ne devriez pas ignorer.

Pourquoi le Wi-Fi 6 est un gros problème

Tous les acheteurs de smartphones ne se soucient peut-être pas du type de support Wi-Fi dont ils bénéficient, tant que cela fonctionne. Mais certains consommateurs veulent un Internet plus rapide partout. La combinaison entre la 5G et le Wi-Fi 6 fera le travail, mais avec une énorme mise en garde. Vous devez avoir une couverture.

Il ne suffit pas que les modèles d’iPhone 13 prennent en charge la 5G et le Wi-Fi 6 s’il n’y a pas de couverture dans votre région. Votre opérateur doit disposer de tours 5G dans votre région pour que vous puissiez profiter de vitesses Internet cellulaires plus rapides. De même, vous devez installer des routeurs Wi-Fi 6 à la maison et au bureau et vous assurer que votre FAI offre le type de vitesse qui justifie les investissements en matériel Wi-Fi 6.

Il en va de même pour les modèles d’iPhone 14 de l’année prochaine qui prendraient en charge le Wi-Fi 6E. Vous aurez besoin d’avoir le bon matériel et de profiter des vitesses de données sans fil plus rapides.

Il est important de noter que le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E n’offrent pas seulement une connexion Internet sans fil plus rapide. Ils améliorent également la bande passante, réduisent la latence et réduisent les interférences. Cela signifie que vous pouvez transférer plus de données entre les appareils plus rapidement qu’auparavant, et ce sont les qualités qui rendent le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E si excitants.

Il ne s’agit pas seulement de pouvoir diffuser du contenu 4K sur tous vos appareils sans interruption. Il s’agit que tout le monde à la maison ou au bureau puisse le faire simultanément sur un nombre croissant d’appareils toujours connectés. Dans le cas de l’iPhone 14, il s’agit également de l’avenir de l’écosystème iPhone d’Apple.

La mise à niveau Wi-Fi 6E de l’iPhone 14

Ce que le Wi-Fi 6E apporte est encore une fois quelque chose dont la plupart des gens ne se soucient peut-être pas. Il prend en charge des fréquences supplémentaires, 6 GHz rejoignant les bandes habituelles de 2,4 GHz et 5 GHz généralement associées à Internet sans fil. Cela améliore encore la bande passante disponible pour l’échange de données entre les appareils.

L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo a déclaré dans une note aux investisseurs que les téléphones iPhone 14 prendraient en charge le Wi-Fi 6E. En plus de cela, le premier visiocasque d’Apple sera doté d’une connectivité Wi-Fi 6E. C’est l’appareil « Apple Glass » qui, selon les rumeurs, offrira bientôt des fonctionnalités de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR).

L’adoption rapide par Apple du Wi-Fi 6E convaincra d’autres concurrents de faire de même, en particulier les entreprises développant du matériel AR et VR. Facebook (Meta) en fait partie.

Un rendu du prétendu design des lunettes de réalité mixte d’Apple. Source de l’image : L’Information via .

L’expérience de réalité mixte sans fil

Les visiocasques comporteront des écrans haute résolution qui diffusent le contenu juste devant les yeux de l’utilisateur. Ils ont besoin d’un flux constant de données pour prendre en charge la consommation de contenu immersif, en particulier les jeux vidéo. Le moyen le plus simple de le faire est de connecter des casques VR aux ordinateurs via un câble physique. Mais cela ne suffira pas pour les appareils du futur, en particulier les lunettes qui peuvent offrir des expériences de réalité mixte (MR).

C’est là qu’intervient le Wi-Fi 6E. Il ne s’agit pas seulement d’Internet rapide, mais aussi de diffuser beaucoup de contenu vers les lunettes AR et VR à proximité. Et c’est précisément le point de Kuo. L’analyste a déclaré que le Wi-Fi 6E est essentiel pour la transmission sans fil à haut débit pour les appareils AR et VR.

Les utilisateurs voudront diffuser du contenu de réalité mixte sur des lunettes à partir d’appareils mobiles plutôt que de PC traditionnels. C’est pourquoi les modèles d’iPhone 14 doivent prendre en charge les mêmes normes sans fil que les futures lunettes d’Apple.

Il a déclaré que les futurs appareils prendront en charge le Wi-Fi 6/6E (2022), le Wi-Fi 6E/7 (2023) et le Wi-Fi 7 (2024). Mais il n’a fourni aucun exemple de produit. De plus, il n’a pas lié la feuille de route aux propres appareils d’Apple.

Source de l’image du port Lightning de l’iPhone 13 Pro : Christian de Looper pour .

Au-delà de l’iPhone 14

La prise en charge du Wi-Fi 6E dans l’iPhone 14 et tous les futurs appareils Apple lancés l’année prochaine ouvre également la voie à un développement différent. Selon la rumeur, Apple fonctionnerait depuis longtemps sur un iPhone sans ports ni boutons. Apple a supprimé la prise casque 3,5 mm en 2015, il ne reste donc plus que le connecteur Lightning.

La foudre a deux objectifs : elle fournit de l’énergie et transfère des données. Apple a fait grand cas des capacités de charge sans fil MagSafe de l’iPhone, ce qui résout la première partie. Certaines personnes peuvent déjà charger leur iPhone uniquement sans fil.

Mais vous avez toujours besoin d’un câble Lightning si vous souhaitez sauvegarder l’iPhone ou l’iPad avec un ordinateur ou transférer des fichiers de données volumineux. C’est là que le Wi-Fi 6E vous sera utile. Si Apple prévoit de s’appuyer sur la norme sans fil pour transmettre des données à ses lunettes de réalité mixte, il peut également connecter l’iPhone à Mac et PC pour des sauvegardes rapides et fiables.

Ce n’est que spéculation. Mais le fait est que le Wi-Fi 6E pourrait être une mise à niveau beaucoup plus importante pour la série iPhone 14 que vous ne le pensez.