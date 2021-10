L’iPhone 14 pourrait obtenir une option de stockage de 2 To, selon un rapport

Un nouveau rapport affirme que l’iPhone 14, qui devrait remplacer l’iPhone 13 en tant que meilleur iPhone d’Apple l’année prochaine, bénéficiera d’une option de stockage de 2 To.

Selon MyDrivers :

La série iPhone 13 est sur le marché, et cette fois, il est temps de parler de la prochaine génération d’iPhones – l’iPhone 14 de l’année prochaine sera mis à niveau avec jusqu’à 2 To de capacité, mais la mémoire flash QLC – Traduit

Le rapport indique qu’Apple continuera d’augmenter la capacité de stockage de l’iPhone, après avoir ajouté une option de 1 To à l’iPhone 13 Pro et Pro Max cette année. Apparemment, certains partenaires travaillent déjà sur le test de nouveaux produits comprenant une mémoire flash mise à niveau vers une mémoire flash QLC et une option de 2 To.

Les rumeurs QLC sont déjà apparues cette semaine, Digitimes rapportant qu’Apple travaille sur QLC NAND pour les iPhones 2022.

Bien qu’il s’agisse d’une source plus obscure, MyDrivers.com a déjà divulgué des détails précis sur les produits Apple, à savoir l’iPad Air. Pendant qu’il était sur la fenêtre de sortie, il a cloué l’USB-C, le processeur A14 et les changements d’affichage/de conception. Il a également identifié certaines caractéristiques précises de l’iPad Pro M1 (2021) avant sa sortie plus tôt cette année, mais encore une fois, le moment de la sortie était décalé.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Alors que le stockage continue de devenir moins cher et que les iPhones sont de plus en plus gourmands en gigaoctets, il semble naturel qu’Apple continue d’essayer d’étendre le stockage de l’iPhone. Il est également naturel de supposer qu’Apple pourrait réserver ses configurations de stockage les plus puissantes pour la gamme d’iPhone « Pro », donc cette rumeur pourrait signifier que l’iPhone 14 ordinaire obtient une option de 1 To au fur et à mesure qu’il s’écoule du Pro. Tout cela peut sembler excessif, mais Apple a ajouté la vidéo ProRes en 4K à l’iPhone Pro cette année. Une minute de cette séquence occupe 6 Go de stockage sur votre iPhone.

En septembre, nous avons appris que l’iPhone 14 serait repensé pour laisser tomber la bosse de l’appareil photo à l’arrière, ajouter un châssis en titane et laisser tomber le «Mini» au profit d’un iPhone 14 standard de taille maximale mesurant 6,7 pouces.