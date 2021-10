L’iPhone 14 pourrait offrir jusqu’à 2 To de stockage interne | La technologie

Apple pourrait envisager la possibilité de lancer un modèle pro d’iPhone 14 en 2022 doté de 2 To de stockage interne.

Le stockage interne est l’un des éléments les plus importants de notre téléphone mobile, un endroit où nous stockons toutes les applications, les jeux, mais aussi les vidéos et les images que nous prenons avec notre tout nouvel appareil photo.

Et alors qu’Apple a doublé l’espace de stockage de l’iPhone 13 à 1 To cette année dans les modèles les plus avancés, il est probable qu’il en fera à nouveau avec l’iPhone 14, selon Mydrivers.

Cela pourrait avoir une certaine logique compte tenu du système de caméra de plus en plus avancé proposé par l’iPhone avec des photographies qui occupent déjà une bonne circulation de mégaoctets. Cela rendrait déraisonnable la nécessité de lancer un iPhone avec peu de stockage interne et il serait pratique de parier sur ceux qui disposent de plus de stockage.

Ce rapport Mydrivers s’appuie sur les informations de Digitimes pour affirmer que ceux de Cupertino travaillent avec les fabricants de puces flash NAND pour créer des solutions. NAND flash QLC rentable pour iPhone 14.

L’avantage de QLC est qu’il augmente la densité mémoire de 33% permettant à nos futurs iPhones de stocker plus de données dans le même facteur de forme.

Cependant, nous devons être prudents avec ces informations, non seulement parce que l’iPhone 14 est encore très loin dans le temps et que les plans d’Apple peuvent changer, mais parce qu’Apple a libéré 1 To de stockage interne dans les modèles les plus avancés de l’iPhone 13, plus que suffisant. pour les utilisateurs les plus exigeants.

Ce qui a gagné un peu en force, c’est que ceux de Cupertino se passent de l’encoche sur la face avant de l’iPhone 14, en principe uniquement pour les modèles pro, mais ce serait un changement de design plus que suffisant pour inciter à son achat l’année prochaine. . . .