L’iPhone 14 Pro d’Apple pourrait enfin abandonner Lightning pour le chargement USB-C

Les rumeurs de l’iPhone USB-C ne meurent jamais, et c’est parce que les gens n’ont pas cessé de fantasmer sur un tel appareil. Il y a quelques jours à peine, nous avons vu un fan d’iPhone prendre les choses en main pour créer le premier iPhone X USB-C au monde. L’appareil est devenu viral en ligne, se vendant plus de 80 000 $ sur eBay, montrant que les gens se soucient de ces appareils. Et si l’on en croit une nouvelle rumeur, Apple envisage activement d’ajouter le port USB-C aux modèles d’iPhone 14 Pro de l’année prochaine. Aussi sauvage que cela puisse paraître, cette fois pourrait être différent. Et ce sont peut-être les propres actions d’Apple qui pourraient forcer l’entreprise à supprimer Lightning de l’iPhone.

La rumeur de l’iPhone 14 Pro USB-C

Un leaker nommé LeaksApplePro écrit pour iDropNews qu’Apple envisage le port USB-C pour l’iPhone 14. Mais si cela se produisait, seuls l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max l’obtiendraient.

À première vue, cela ressemble à la rumeur habituelle de l’iPhone USB-C qui apparaît avec une certaine régularité. Nous l’avons vu se produire pour les générations précédentes d’iPhone. Et la rumeur refait surface l’année prochaine au cas où l’iPhone 14 Pro resterait avec un port Lightning.

Apple échangeant le port Lightning avec USB-C sur un nombre croissant d’iPad contribue également à alimenter les rumeurs sur l’iPhone USB-C. Cela a commencé avec l’iPad Pro, ce qui était logique car il s’agit de remplacements d’ordinateurs portables. Nous avons ensuite vu Apple apporter l’USB-C à l’iPad Air 4 l’année dernière. Et la tablette iPad mini 6 de cette année a son propre port USB-C.

Cela signale qu’Apple pourrait équiper tous les appareils iOS et iPadOS de ports USB-C s’il le souhaitait.

Cependant, tous ces rapports iPhone USB-C se sont heurtés à une rumeur persistante différente. Apple développe un iPhone sans port. À mesure que nous nous rapprochons d’un tel appareil, il est de moins en moins logique de voir Lightning remplacé par USB-C.

Mais et si cette fois était différente ? Le boîtier de l’USB-C dans les versions Phone 14 Pro pourrait être plus solide que jamais.

Source de l’image de la caméra iPhone 13 Pro : Christian de Looper pour .

Pourquoi le passage à l’USB-C a du sens

Bien que nous n’ayons aucun moyen de vérifier cette rumeur, le leaker fournit trois raisons pour lesquelles le passage à l’USB-C pourrait être imminent pour l’iPhone. Ils proviennent de sources proches du dossier, mais toute personne connaissant l’activité iPhone d’Apple pourrait les proposer.

En bref, il s’agit de vitesses de transfert, de problèmes juridiques et d’environnement.

Vitesses de données supérieures

Apple a introduit la prise en charge de la vidéo ProRes avec l’iPhone 13. Mais ce format consomme beaucoup de stockage. C’est pourquoi les nouveaux iPhones offrent plus de stockage que jamais.

Le leaker souligne qu’une minute de vidéo 4K ProRes consomme 6 Go de stockage. Tourner deux heures de vidéo sur un iPhone consommerait alors 720 Go de stockage. Vous auriez besoin d’un iPhone 13 Pro de 1 To pour y arriver, mais c’est possible. Est-ce que quelqu’un tournera autant de vidéos sur un smartphone ?

Eh bien, Apple a mis un point d’honneur à sa technologie d’enregistrement vidéo avec chaque génération d’iPhone. La série iPhone 13 est le point culminant de tout cela. La plupart des gens ne se soucient peut-être pas de la vidéo ProRes, mais Apple a le format prêt pour les professionnels. Et les personnes qui enregistrent beaucoup de vidéos voudront les transférer sur un ordinateur pour le post-traitement.

Avec Lightning (USB 2.0), vous avez besoin de 3 heures et 45 minutes pour transférer le fichier de 720 Go, écrit le leaker. L’USB-C (USB 4.0) fait le travail en 2 minutes et 38 secondes.

Fait intéressant, une rumeur disait il y a quelques jours que les téléphones iPhone 14 seraient compatibles avec le Wi-Fi 6E. Et Apple pourrait lancer des mises à niveau supplémentaires de la technologie AirDrop pour permettre des transferts de données importants entre les appareils. Il s’agit d’un élément clé de la technologie pour le futur iPhone sans ports. Mais les gens pourraient toujours préférer une redondance comme USB-C pendant que ce protocole sans fil ultra-rapide est perfectionné.

Source de l’image du logiciel Apple iPhone 13 : Christian de Looper pour .

Pression des régulateurs

L’UE veut forcer les fabricants de combinés à adopter une norme de charge commune pour tous les appareils. Étant donné que les fabricants d’Android sont déjà passés à l’USB-C, cette décision concerne principalement Apple. L’iPhone est actuellement le seul smartphone doté d’un port de charge propriétaire.

Même si l’UE décide de forcer Apple à abandonner Lightning, il pourrait s’écouler quelques années avant qu’Apple doive s’y conformer. Apple pourrait toujours développer un iPhone sans port d’ici là. Mais le rapport note que l’ajout de l’USB-C à l’iPhone 14 Pro rachètera Apple une certaine bonne volonté. Apple pourrait éviter un examen plus approfondi sur le front USB-C en soulignant qu’il est en train de passer à l’USB-C. Le leaker dit que les iPhones les moins chers pourraient obtenir des ports USB-C en 2023.

Il est également important ici qu’Apple soit confronté à une pression supplémentaire de la part des régulateurs pour ses politiques sur l’App Store. L’USB-C sur iPhone pourrait l’aider à éviter un autre combat juridique dont il n’a pas besoin.

L’environnement

Comme argument de transfert de données, l’environnement est un autre problème auto-infligé. Apple souhaite que ses produits et sa fabrication soient aussi respectueux de l’environnement que possible. L’année dernière, la société a fait beaucoup pour retirer le chargeur de la boîte de l’iPhone, car il aide l’environnement.

Déplacer l’iPhone 14 Pro vers USB-C aiderait Apple à faire valoir à l’avenir qu’il n’a pas besoin d’expédier des câbles de charge avec le combiné. La plupart des gens possèdent déjà des câbles USB-C pour d’autres appareils. Ils fonctionneraient également avec l’iPhone.

Encore une fois, il ne s’agit que de spéculations basées sur une rumeur sur l’iPhone 14 Pro. Nous devrons attendre encore plusieurs mois pour voir si d’autres fuites corroborent ces affirmations.