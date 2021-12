L’iPhone 14 Pro et Pro Max auraient plus de RAM que n’importe quel iPhone précédent | La technologie

Apple franchirait une nouvelle étape avec le lancement de l’iPhone 14 en septembre prochain, notamment en ce qui concerne les versions pro.

L’un des cadeaux qui se fait le plus sentir ce Noël est le nouvel iPhone 13, et comme il est épuisé, beaucoup choisissent d’acquérir l’iPhone 12, quoi qu’il en soit, Apple prépare déjà le débarquement de sa nouvelle gamme. des appareils iPhone 14 qui seront disponibles à partir de septembre, et il y aura de nombreux changements, surtout lié à la RAM.

Et il semble qu’Apple semble disposé à frapper la table en ce qui concerne la RAM qui pourrait finir par offrir les modèles pro de l’iPhone 14 et les dernières informations semblent prédire qu’au moins les versions pro du nouvel appareil pourrait offrir environ 8 Go de RAM, comparé aux 6 Go de RAM des modèles pro de l’iPhone 13 que nous avons maintenant sur le marché.

Sur une note d’analyste Jeff pu de Haitong International Securities, obtenu par macrumors, commente que les modèles pro seront équipés de 8 Go de RAM. Bien que non confirmé, il semble que les modèles de base de l’iPhone 14 comporteront un peu moins de RAM.

En revanche, un autre des changements attendus est que les modèles standard de l’iPhone 14 commenceront leurs offres avec 64 Go de stockage contrairement à l’iPhone 13 qui commence avec 128 Go de stockage. On suppose que cela pourrait signifier qu’Apple peut jouer un peu plus avec les prix des nouveaux appareils.

Également dans la note, ils soulignent que l’iPhone 14 Pro aura un système de caméra arrière à triple capteur. Il aurait un capteur principal de 48 Mpx, un grand angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx, dans la lignée des rumeurs précédentes.

Il y a aussi des rumeurs relatives au taux de rafraîchissement élevé, où Apple pourrait proposer jusqu’à 120 Hz dans les modèles pro avancés, bien que nous verrons si les modèles les plus basiques restent avec des écrans 60 Hz.

Il reste encore un long chemin à parcourir pour le lancement de ce nouvel appareil Apple, et les analystes pourraient finir par se tromper ou ceux de Cupertino pourraient changer de plan à tout moment.