L’iPhone 14 Pro mettra Face ID sous l’écran, selon les fuites

Nous ne sommes qu’en janvier, mais de nouvelles rumeurs sur l’iPhone 14 font déjà leur apparition quotidiennement. L’iPhone 14 Pro comportera un écran perforé comme la plupart des téléphones Android, Apple abandonnant finalement la conception à encoche qu’il a introduite avec l’iPhone X en 2017. L’écran perforé est la prochaine étape logique pour Apple. La société devrait fournir un véritable iPhone tout écran sans boutons ni ports dans les années à venir. La conception perforée de l’iPhone 14 Pro est la prochaine innovation pour aider Apple à y parvenir. Et un nouveau rapport d’un leaker fournit des détails clés sur la fonctionnalité Face ID sur l’iPhone 14 Pro. Apparemment, Apple placera certains des capteurs de reconnaissance faciale 3D sous l’écran.

Les rumeurs d’affichage perforantes

Les premières rumeurs de conception d’écrans perforés pour l’iPhone 14 Pro sont arrivées en septembre, juste au moment où Apple lançait la série iPhone 13. Mais ils ont pris de l’ampleur en décembre lorsque plusieurs rapports en provenance de Corée ont détaillé les « guerres » de la chaîne d’approvisionnement pour les écrans perforés.

Seuls l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront dotés d’écrans perforés. LG et Samsung fourniront les écrans, qui prendront en charge des taux de rafraîchissement dynamiques allant jusqu’à 120 Hz. Le fabricant d’écrans chinois BOE ne fournira pas de pièces pour les modèles d’iPhone Pro 2022.

Nous vous avons dit plus d’une fois qu’Apple embrassant les conceptions perforées ne représente pas la mort de Face ID. Nous avons supposé que l’iPhone 14 Pro continuerait à offrir une prise en charge de la reconnaissance faciale. Mais Apple placerait certains des composants Face ID sous l’écran de l’iPhone 14. Après tout, la société possède pas moins de trois brevets qui décrivent les technologies Touch ID et Face ID sous l’écran.

De plus, un leaker a déclaré plus tôt cette semaine que l’iPhone 14 Pro apportera une encoche de la taille d’une perforation. Nous avons supposé à l’époque que les écrans perforés d’Apple pourraient ne pas comporter de trou circulaire en haut. Au lieu de cela, Apple pourrait utiliser une découpe en forme de pilule pour loger la caméra FaceTime et des composants supplémentaires.

L’encoche de l’iPhone X abrite les caméras et capteurs Face ID, la caméra selfie et le haut-parleur. Source de l’image : Apple Inc.

L’encoche Face ID abrite plusieurs composants, pas seulement la caméra selfie. Dans l’image ci-dessus, nous examinons une caméra infrarouge, un projecteur, un capteur de proximité, un capteur de lumière ambiante et un projecteur de points. L’encoche ci-dessus appartient à l’iPhone X. Apple a modifié la conception de l’encoche avec l’iPhone 13, déplaçant le haut-parleur à l’extérieur.

Comment Face ID pourrait fonctionner sur iPhone 14 Pro

Apple peut emballer certains de ces composants à l’intérieur de l’encoche Face ID en forme de pilule sur les modèles iPhone 14 Pro. La caméra infrarouge en fait peut-être partie, mais ce ne sont que des spéculations.

Je suis en mesure de corroborer les informations concernant une caméra perforée pour les modèles pro de l’iPhone 14. Le matériel Face ID sera placé sous l’écran. Pour rassurer toute inquiétude, la fonctionnalité de ces capteurs n’a pas été affectée négativement par ce changement. – Dylan (@dylandkt) 6 janvier 2022

Ce qu’il est important de noter, c’est que le leaker Apple dylandkt affirme qu’Apple placera le matériel Face ID sous l’écran :

Dylan a déclaré dans une remarque suivante que la caméra perforée aura la forme d’une pilule.

Les leakers n’ont pas toujours raison sur les informations qu’ils présentent. Mais Dylan a été précis au sujet d’autres produits Apple dans le passé. Même s’il se trompe sur la fonctionnalité Face ID sur l’iPhone 14 Pro, d’autres rumeurs disent que les modèles Pro auront des écrans perforés.

En ce qui concerne l’encoche en forme de pilule, l’iPhone 14 Pro ne serait pas le premier téléphone à utiliser le design. Nous l’avons vu sur le Galaxy S10 Plus en 2019, et l’appareil ne prenait même pas en charge la reconnaissance faciale 3D. Huawei a utilisé une encoche plus grande en forme de pilule sur le Huawei Mate 40 Pro fin 2020, l’un des très rares téléphones Android prenant en charge la reconnaissance faciale 3D. Mais tous les capteurs de reconnaissance faciale 3D ont été placés à l’intérieur de cette lunette en forme de pilule.