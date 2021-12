L’iPhone 14 Pro présentera une refonte majeure avec un écran perforé

Après cinq ans d’utilisation du design d’affichage à encoche sur les iPhones, Apple le supprimera enfin l’année prochaine. C’est ce que plusieurs rapports ont dit plus tôt cette année, avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max configurés pour recevoir des écrans perforés. C’est le design que la plupart des fournisseurs Android utilisent actuellement sur leurs produits phares, que Samsung a essentiellement popularisé. Un nouveau rapport en provenance de Corée indique que les téléphones iPhone 14 Pro auront des écrans perforés, une affirmation conforme à d’autres fuites. Samsung devrait être l’un des grands bénéficiaires d’un tel changement de conception, car la société coréenne fournira probablement les panneaux OLED perforés pour les modèles iPhone 14 Pro d’Apple.

L’encoche de l’iPhone ne disparaîtra pas

Apple utilise l’encoche depuis 2017 pour tirer le meilleur parti de deux innovations distinctes. D’une part, elle souhaitait offrir aux clients un grand écran bord à bord. D’un autre côté, Apple voulait renforcer la sécurité de l’iPhone à l’aide de la reconnaissance faciale 3D, une fonctionnalité non disponible sur la plupart des concurrents de l’iPhone. L’encoche y parvient, en abritant les éléments de la caméra TrueDepth qui rendent possible l’identification du visage.

Ce qui est intéressant à propos des rumeurs d’affichage perforé de l’iPhone 14 Pro, c’est qu’elles n’expliquent pas complètement ce qui arrivera au capteur Face ID. On s’attend à ce que certains composants Face ID passent sous l’écran. Apple a recherché des technologies pour placer des capteurs de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales derrière le panneau OLED. Mais ce ne sont que des spéculations à ce stade.

Si ces rumeurs sur l’iPhone 14 Pro sont exactes, Apple continuera à utiliser l’encoche pour les modèles iPhone 14 standard. Apple a réduit la taille de la lunette partielle cette année pour la première fois depuis l’iPhone X. L’encoche de l’iPhone 13 est légèrement plus étroite qu’auparavant.

L’encoche de l’iPhone 13 d’Apple à côté de l’encoche de l’iPhone 12. Source de l’image : Christian de Looper pour .

La conception perforée de l’iPhone 14 Pro

Le site coréen The Elec est le dernier à signaler que les téléphones iPhone 14 Pro d’Apple seront dotés d’un écran perforé. Le rapport indique que l’iPhone 14 Pro de 6,06 pouces et l’iPhone Pro Max de 6,7 pouces auront tous deux des caméras selfie perforées, selon des sources.

Les modèles standard d’iPhone 14 seront également disponibles en 6,06 pouces et 6,7 pouces. D’autres rapports ont également offert les mêmes affirmations. Le plus grand modèle remplacera l’iPhone mini et se vendra sous le nom d’iPhone 14 Max. Les combinés iPhone 14 moins chers obtiendront des conceptions à encoche comme les modèles iPhone 13.

Le rapport indique que les modèles iPhone 14 Pro auront des panneaux LTPO TFT OLED similaires à ceux utilisés dans les versions iPhone 13 Pro. Ces écrans prennent en charge les taux de rafraîchissement d’écran dynamiques de 120 Hz qu’Apple vient d’introduire avec les modèles Pro de cette année.

Galaxy S10 Plus avec un design d’écran perforé. Source de l’image : Zach Epstein, .

La course pour fournir des écrans perforés à Apple

Samsung produira en masse les écrans perforés pour iPhone 14 Pro, selon le rapport. Le géant coréen prépare une nouvelle ligne de production. Le fournisseur d’équipement laser Philoptics a annoncé un contrat d’approvisionnement avec Samsung Display plus tôt ce mois-ci. Les appareils sont probablement nécessaires pour le système laser qui coupera l’affichage des trous pour l’iPhone 14 Pro.

Samsung utilise déjà la technologie de fabrication d’écrans perforés pour les écrans du Galaxy S et d’autres appareils phares.

Le rapport note que LG Display cherche également à remporter des commandes Apple pour les conceptions d’écran de l’iPhone 14 Pro. Le fabricant d’écrans envisage de développer ses propres écrans à trous.

Fait intéressant, LG travaille également sur des technologies de caméra sous-écran. Ces écrans affichent l’écran selfie uniquement lorsque l’appareil photo est en cours d’utilisation. Sinon, ils offrent un affichage complet et ininterrompu. Cette année, Samsung a utilisé un écran similaire pour le Galaxy Z Fold 3. D’autres fabricants de combinés ont adopté ou prévoient d’adopter la technologie de caméra sous-écran.

Enfin, il y a le fournisseur d’écrans chinois BOE. La société fournira des panneaux LTPS TFT OLED à Apple l’année prochaine, probablement pour les modèles non-Pro iPhone 14. BOE commencera au plus tôt à fournir des panneaux LTPO TFT OLED pour la série iPhone 15, selon le rapport.