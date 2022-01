L’iPhone 14 Pro proposera un identifiant de visage sous l’écran, plus – .

Les rumeurs sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro plus tard cette année commencent à gagner du terrain. S’appuyant sur des rapports de sources telles que Ming-Chi Kuo et Bloomberg, le fuiteur fiable DylanDKT dit maintenant qu’il peut également corroborer que les modèles iPhone 14 Pro comporteront un nouveau design de perforation, mais que la fonctionnalité de la technologie Face ID et les autres capteurs ne changent pas.

Dans un tweet ce matin, DylanDKT a écrit que le matériel Face ID sera placé sous l’écran de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Il a toutefois ajouté que « la fonctionnalité de ces capteurs n’a pas été affectée négativement par ce changement ».

Je suis en mesure de corroborer les informations concernant une caméra perforée pour les modèles pro de l’iPhone 14. Le matériel Face ID sera placé sous l’écran. Pour rassurer toute inquiétude, la fonctionnalité de ces capteurs n’a pas été affectée négativement par ce changement.

DylanDKT s’est avéré être une source fiable de fuites Apple au cours de la dernière année. Il a rapporté avec précision des détails sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avant leur lancement, l’iMac 24 pouces et bien plus encore.

Dans un tweet de suivi, Dylan a ajouté qu’il avait entendu dire que le « perforateur » sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max serait « en forme de pilule ». Cela implique apparemment que la découpe de la caméra frontale sera plus un ovale qu’un cercle.

La gamme iPhone 14 devrait être disponible en deux tailles d’écran différentes : 6,1 pouces et 6,7 pouces. Cela pourrait prendre la forme de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max, puis de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Alors que les modèles Pro obtiendront le nouveau design de perforation, les autres modèles conserveront apparemment l’encoche.

Kuo a également déclaré que l’iPhone 14 Max, ou quel que soit son nom, coûtera moins de 900 $. À titre de comparaison, la gamme actuelle d’iPhone « Max » comprend uniquement l’iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces, au prix de 1 099 $.

Vous pouvez en savoir plus sur ce à quoi s’attendre de la gamme iPhone 14 dans notre résumé complet ici.

