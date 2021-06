L’iPhone 14 serait un grand saut qualitatif grâce à son nouveau processeur | La technologie

TSMC commencera à fabriquer ses puces en 3 nm en 2022, et elles pourraient arriver à temps pour l’iPhone 14.

Bien qu’Apple n’ait même pas officiellement annoncé la nouvelle gamme d’appareils iPhone qu’ils présenteront en septembre, vraisemblablement appelé iPhone 13La vérité est que ceux de Cupertino travaillent déjà sur les futurs appareils qu’ils lanceront dans les années à venir, et si vous envisagez de mettre à jour votre iPhone, vous voudrez peut-être attendre jusqu’en 2022.

Et c’est que bien que les modèles d’iPhone 13 qui soient lancés cet automne proposera une puce A15 Bionic qui améliore l’actuel, le saut sera vraisemblablement fait avec le prochain processeur qui serait fabriqué en 3 nm.

Et c’est que maintenant selon Digitimes Asia, TSMC commencera bientôt à fabriquer des processeurs en processus de 4 nm et 3 nm, et ce dernier pourrait être inclus dans l’iPhone de 2022, offrant une plus grande efficacité énergétique et étant un processeur, bref, plus rapide et plus efficaces que les actuels, avec un grand saut à cet égard.

Et c’est que selon le fournisseur Matériaux appliqués « L’intégration de plusieurs technologies de processus nous permet de reconcevoir les matériaux et les structures afin que les consommateurs puissent disposer d’appareils plus performants avec une durée de vie de la batterie plus longue. Cette solution unique et intégrée est conçue pour accélérer les feuilles de route de performance, d’énergie et de coûts dans la zone de nos clients. »

Il n’est pas clair si cette nouvelle technologie annoncée par Applied Materials utilisera l’un de ces processeurs fabriqués dans le processus 3 nm que TSMC commencera à fabriquer l’année prochaine, bien que Digitimes suppose qu’il passerait d’abord au processus 4 nm à la fin. de l’année pour passer à 3 nm à la mi-2022, nous verrons donc si l’iPhone 2022 comprend une puce 3 nm ou 4 nm.

Si l’iPhone de 2022 avait une puce fabriquée selon le procédé 3nm offrirait une augmentation de vitesse de 15% et consommerait jusqu’à 30% moins d’énergie que les puces de 5 nm, le saut qualitatif à cet égard serait donc bien plus important que celui observé dans les dernières versions.