L’iPhone 2022 “ élèvera la photographie d’appareil photo de téléphone portable à un nouveau niveau ” – .

Tous les signes indiquent un calendrier de lancement régulier de l’iPhone 13 (ou de l’iPhone 12s) cette année. Les puces A15 plus rapides et plus efficaces entreraient dans la fabrication plus rapidement que prévu. En plus de cela, nous avons également une variété de jardins de fuites d’iPhone 13 et de rumeurs qui indiquent que le lancement de l’iPhone de nouvelle génération est sur la bonne voie pour un lancement à la mi-septembre. Les nouveaux iPhones seront disponibles dans les quatre mêmes versions que la série iPhone 12, y compris un nouveau mini 5,4 pouces, deux versions iPhone 13 6,1 pouces (y compris le nouveau Pro) et l’iPhone 13 Pro Max 6,7 pouces.

Ils présenteront presque le même design, sauf pour d’éventuels changements de conception de l’encoche et de la caméra arrière, et ils devraient fournir plusieurs mises à niveau de la caméra, comme c’est habituel pour une nouvelle génération d’iPhone. La technologie de stabilisation d’image optique par déplacement de capteur qui est actuellement exclusive à l’iPhone 12 Pro Max serait disponible sur toutes les versions de l’iPhone 13, quelle que soit la taille. Mais ce sont les iPhones de l’année prochaine qui «élèveront la photographie des appareils photo des téléphones portables à un nouveau niveau». La citation vient de l’une des dernières prédictions de Ming-Chi Kuo.

L’analyste est célèbre pour ses fuites Apple, en particulier celles qui détaillent les secrets de l’iPhone. Sa nouvelle note de recherche, vue par MacRumors, décrit les différentes mises à niveau de l’iPhone 14 attendues pour 2022. Le matériel de la caméra est l’un des principaux points forts du rafraîchissement de l’iPhone de l’année prochaine.

Kuo dit que l’iPhone 14 sera disponible en quatre modèles, mais seulement en deux tailles. Apple aurait proposé la version 5,4 pouces en 2022, en la remplaçant par un modèle 6,7 pouces. Les ventes «décevantes» de l’iPhone 12 mini sont encore bien au-delà de ce que les autres fabricants de combinés peuvent vivre. Pendant que le mini disparaîtra, Apple continuera à vendre l’année prochaine deux modèles d’iPhone réguliers et deux modèles d’iPhone haut de gamme.

L’appareil photo principal de l’iPhone 14 comportera un capteur de 48 mégapixels, une mise à niveau significative par rapport à l’objectif actuel de 12 mégapixels. Cependant, Apple combinerait quatre pixels pour obtenir des photos de 12 mégapixels. Cela augmenterait la taille des pixels, similaire à ce que nous avons vu sur certains appareils Android. C’est ce type de mise à niveau qui aidera Apple à faire passer l’expérience de la caméra à un tout autre niveau, selon l’analyste:

En termes de taille de pixel, l’iPhone 12‌, l’iPhone 13 et le nouveau 2H22 ‌iPhone‌ mesurent respectivement environ 1,7 um, 2 um et 1,25 um. Nous pensons que le nouvel 2iPhone‌ 2H22 peut prendre en charge simultanément une sortie directe de 48MP et une sortie de 12MP (mode de sortie de fusion à quatre cellules). Avec une sortie de 12MP, la taille de pixel CIS du nouvel iPhone‌ 2H22 augmente à environ 2,5 um, ce qui est nettement plus grand que les ‌iPhone 12‌ et ‌iPhone 13‌, et plus grand que les téléphones Android existants, et proche du niveau DSC. Nous pensons que la qualité de l’appareil photo du nouvel ‌iPhone‌ 2H22 élèvera la photographie avec appareil photo de téléphone portable à un nouveau niveau.

Kuo a également déclaré que les téléphones haut de gamme enregistreraient des vidéos 8K et que ces vidéos offriraient une meilleure expérience utilisateur sur les téléviseurs. Les vidéos 8K fonctionneront également pour les appareils de réalité augmentée, virtuelle et mixte prévus d’Apple qui présenteront des résolutions comprises entre 8K et 16K.

Aux yeux du leadership de Samsung, un grand nombre est bon pour le marketing. 100 millions, voire 200 millions, c’est un nombre énorme. Les consommateurs penseront qu’ils valent mieux que 50MP. En fait, Samsung a fait valoir en interne. En fin de compte, le groupe technologique a perdu contre le groupe marketing. – Univers de glace (@UniverseIce) 14 avril 2021

Répondant apparemment à la nouvelle fuite d’iPhone de Kuo, un autre fuiteur bien connu qui diffuse généralement des rumeurs de Samsung a critiqué le fabricant de téléphones Galaxy pour son approche marketing visant à améliorer l’expérience de l’appareil photo. Samsung a adopté un capteur de 108 mégapixels dans la série Galaxy S l’année dernière, et le S21 qui a été lancé cette année dispose du même appareil photo principal.

Cela dit, rien ne garantit que les affirmations de Kuo se réaliseront, quel que soit son lien avec la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

