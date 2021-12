L’iPhone 5G le plus abordable d’Apple pourrait transformer un milliard d’utilisateurs d’Android en commutateurs

Selon les rumeurs, Apple lancerait un iPhone SE de troisième génération au début de 2022 avec prise en charge de la 5G. Selon les analystes de JP Morgan, ce téléphone « a le potentiel d’attirer plus d’un milliard d’utilisateurs Android non premium ».

Dans ce JP. Selon l’analyse de Morgan, selon ., l’iPhone SE 3 a le potentiel d’attirer « près de 1,4 milliard de téléphones Android de bas à milieu de gamme et environ 300 millions d’utilisateurs de modèles d’iPhone plus anciens ».

« Le programme de reprise d’Apple pour les non-iPhone n’est certes pas aussi attractif que les valeurs de reprise de l’iPhone, il pourrait néanmoins conduire à une fourchette de prix de départ moyen de 269 $ à 399 $ pour l’iPhone SE 5G, qui reste très compétitif », L’analyste Samik Chatterjee, classé cinq étoiles sur Refinitiv Eikon pour la précision de ses estimations, a déclaré. Dans une note séparée, JPMorgan a déclaré que la demande des consommateurs pour des mises à niveau majeures comme les modèles 5G devrait rester forte et également une priorité pour l’approvisionnement, même si elle diminue pour la plupart des produits matériels, notamment les smartphones, les téléviseurs et les PC.

Les rumeurs montrent jusqu’à présent que l’iPhone SE 3 devrait présenter le même facteur de forme qu’il a actuellement, qui est exactement comme un iPhone 8 de 2017, avec un écran LCD de 4,7 pouces, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo estime qu’à part du support 5G, ce nouveau téléphone aura un processeur mis à niveau, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agira de l’iPhone 13 A15 Bionic ou de la puce iPhone 12 A14 Bionic.

Les analystes de JP Morgan ont également déclaré que pour l’exercice 2022, il s’attend à une augmentation des ventes d’iPhone SE « à 30 millions d’unités et des attentes de livraisons annuelles d’iPhone à 250 millions d’unités, 10 millions de plus qu’un an plus tôt ».

Bien que JP Morgan semble très optimiste quant à cet iPhone SE de troisième génération, le rapport ne mentionne pas le temps qu’il faudra à Apple pour mordre cet énorme marché d’utilisateurs d’Android qui envisagent d’acquérir un téléphone 5G, et en particulier un iPhone.

Alors que l’iPhone SE est connu pour être une option plus abordable, les fabricants d’Android poussent très fort sur la catégorie milieu de gamme avec prise en charge de la 5G. Nous voyons déjà Motorola, Samsung et d’autres sociétés chinoises introduire des smartphones vraiment économiques.

