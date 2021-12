L’iPhone 6 Plus deviendra un produit vintage à la fin de cette année

L’iPhone 6 Plus a vécu sa vie et il est temps d’accepter la fin.

Comme rapporté par MacRumors, pour célébrer le cinquième anniversaire du lancement du modèle, l’iPhone 6 Plus sera ajouté à la liste des produits vintage d’Apple le 31 décembre.

Dans une note interne obtenue par MacRumors, Apple a annoncé qu’il ajouterait l’iPhone 6 Plus à sa liste de produits vintage le 31 décembre, ce qui signifie que plus de cinq ans se sont écoulés depuis qu’Apple a cessé de distribuer l’appareil à la vente.

En tant que produit vintage, les propriétaires d’iPhone 6 Plus peuvent toujours faire réparer leur téléphone chez Apple et dans le large éventail d’ateliers de réparation tiers de l’entreprise.

Les propriétaires de produits iPhone, iPad, iPod, Mac ou Apple TV peuvent obtenir des services et des pièces auprès des fournisseurs de services Apple, y compris les magasins de vente au détail Apple et les fournisseurs de réparation indépendants, pendant au moins 5 ans à compter de la dernière distribution du produit par Apple.

Le service et les pièces peuvent être obtenus plus longtemps, tel que requis par la loi ou jusqu’à 7 ans, sous réserve de la disponibilité des pièces. De plus, les ordinateurs portables Mac peuvent bénéficier d’une période de réparation prolongée de la batterie uniquement jusqu’à 10 ans à compter de la dernière distribution du produit pour la vente, sous réserve de la disponibilité des pièces.