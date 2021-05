L’iPhone avec le modem 5G d’Apple n’arrivera qu’en 2023 | La technologie

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo assure que l’iPhone avec le modem 5G conçu par Apple arrivera au plus tôt en 2023, donc d’ici là ceux de Cupertino continueront de dépendre de Qualcomm.

Fin juillet 2019, Apple a racheté la division modem 5G d’Intel dans le but non seulement d’assurer l’approvisionnement et non de dépendre de tiers dans l’acquisition de ces puces, mais également d’acquérir plus de 17000 brevets pour développer ses propres appareils 5G.

Mais l’achat de la division de modem 5G d’Intel n’a pas immédiatement fabriqué ses propres puces. Nous savions déjà que ceux de Cupertino avaient beaucoup de travail de développement, de test et de certification devant eux, de sorte que le modem 5G d’Apple ne devrait pas être prêt avant au moins 2022.

Maintenant, un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, l’analyste spécialisé dans les prédictions sur les produits Apple, prédit quand l’iPhone pourrait arriver sur le marché avec le propre modem 5G de la société. Selon les informations traitées par cet expert, comme très bientôt on verra d’ici 2023, par conséquent, d’ici là, Apple continuera à dépendre de Qualcomm pour la fourniture de ce composant.

Ces données coïncident avec celles proposées par les analystes de Barclays en mars dernier. Selon des rapports de diverses sources, Apple a commencé à développer son modem 5G en 2020, et le composant sera prêt à être utilisé sur l’iPhone d’ici 2023.

À partir d’aujourd’hui, le modem 5G utilisé par l’iPhone 12 est le Qualcomm Snapdragon X55, et l’iPhone 13 de 2021 devrait monter le Snapdragon X60, suivi du Snapdragon X65 sur l’iPhone 14 à partir de 2022. La feuille de route mentionnait la possibilité que l’iPhone 15 de 2023 intégrait le modem Snapdragon X70 qui n’a pas encore été présenté, mais si les informations de Kuo et Barclays sont correctes, cela ne se produira pas.

Les modems conçus par Apple devraient offrir de futurs iPhones vitesse de connexion plus rapide ou latence améliorée, entre autres avantages par rapport aux modems Qualcomm.

En outre, Cette décision aura des répercussions sur Qualcomm, qui sera contraint de pénétrer de nouveaux marchés pour compenser la perte de commandes d’Apple.. «Nous prévoyons que l’iPhone adoptera au plus tôt les modems 5G conçus par Apple en 2023», déclare Kuo. «Les ventes d’Android sur le marché mobile 5G haut de gamme étant minces, Qualcomm sera obligé de se faire concurrence pour les commandes sur le marché bas de gamme pour compenser les commandes perdues d’Apple. Lorsque les contraintes d’approvisionnement s’amélioreront, MediaTek et Qualcomm négocieront moins pouvoir sur les marques, ce qui exercera une pression concurrentielle nettement plus forte sur le marché moyen et bas de gamme. “