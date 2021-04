L’iPhone de 2022 aura un appareil photo de 48 Mpx et en 2023 il dira adieu à l’encoche, selon les rumeurs | La technologie

Ming-Chi Kuo, analyste réputé spécialisé dans les prédictions liées aux produits Apple, souligne que l’iPhone de 2022 sera livré avec un appareil photo 48 Mpx et sans l’iPhone Mini, et qu’en 2023, ils diront au revoir à l’encoche.

On ne sait toujours pas que l’iPhone 13 sera présenté en septembre ou octobre 2021 (si Apple suit sa feuille de route habituelle), mais des rumeurs nous parlent déjà de certaines des fonctionnalités que l’on pourra retrouver dans les prochaines générations.

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste spécialisé dans Apple, a publié de nouvelles prédictions sur les projets de la société de Cupertino qui nous parlent iPhones de 2022 et 2023. Selon Kuo, la ligne mobile va subir des changements importants, nous allons donc revoir ce que nous pourrions trouver dans les prochaines générations selon les sources de cet analyste.

Compte tenu de son faible volume de ventes, Tout indique qu’Apple se passera de l’iPhone Mini pour l’année prochaine. Kuo souligne qu’en 2021, nous verrons le dernier iPhone Mini et qu’à partir de 2022, la société cessera de le fabriquer. Au lieu de cela, la famille iPhone 14 sera composée de deux iPhones standard et de deux iPhones Pro, dont deux avec des écrans de 6,1 pouces et les deux autres avec 6,7 pouces.

D’autre part, Kuo souligne que l’équipement photographique de l’iPhone 14 verra une amélioration significative d’ici 2022. Les modèles avancés auront une caméra 48 Mpx et pourront enregistrer des vidéos en 8K, et selon l’analyste, ils porteront la caméra mobile à un nouveau niveau.

La génération 2023, qui, s’il n’y a pas de changements, s’appellera iPhone 15, aura également des nouvelles importantes. Kuo affirme qu’Apple inclura les composants de la caméra TrueDepth de Face ID sous l’écran, nous aurons donc le premier iPhone sans encoche de l’iPhone X.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 caméras de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

L’analyste indique que dans cette génération, Apple mettra en œuvre un nouveau téléobjectif périscope, et il est également possible que certains iPhone Pro de cette génération aient un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Bien que Ming-Chi Kuo soit une source d’une grande crédibilité et que nombre de ses prédictions se réalisent, il y en a aussi d’autres qui finissent par être oubliées, alors nous ne pouvons toujours rien tenir pour acquis. Il nous faudra encore attendre longtemps pour savoir ce que les futurs iPhones nous apporteront.