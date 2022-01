L’iPhone fête ses 15 ans aujourd’hui, mais qu’y avait-il de nouveau dans le monde de la technologie en 2007 ?

Robert Triggs / Autorité Android

L’iPhone original a été annoncé le 9 janvier 2007, il y a 15 ans aujourd’hui. Bien que beaucoup considèrent encore le premier smartphone d’Apple comme l’aube d’une nouvelle ère technologique, de nombreuses autres choses passionnantes se produisaient dans le monde de la technologie de 2007 – dont beaucoup ont apporté une contribution tout aussi importante aux gadgets et services de haute technologie que nous apprécions tous. aujourd’hui.

Jetons un coup d’œil au monde tel qu’il était en 2007 et à toutes les nouvelles technologies passionnantes qui se sont produites cette année-là.

Un monde de téléphones étranges et merveilleux

L’iPhone d’Apple a peut-être été le téléphone dont on a le plus parlé en 2007, mais ce n’était certainement pas la seule sortie notable cette année-là. En fait, ce n’était même pas le premier téléphone à écran tactile. Cette distinction appartient au charmant LG Prada (photo ci-dessus).

L’iPhone d’origine était également loin d’être le smartphone le plus vendu de 2007, avec « seulement » 6 millions d’unités à ses débuts. À titre de comparaison, le Nokia N95, annoncé en 2006 avec son appareil photo optique Carl Zeiss 5MP et son écran de 2,6 pouces, s’est vendu à 10 millions d’unités cette année-là. Cependant, les deux ont été éclipsés par les 150 millions de ventes colossales du Nokia 1200 en 2007. Remarquez qu’il n’a coûté que 30 £ (40 $), tandis qu’Apple a vendu son premier iPhone pour 499 $.

Avec Nokia, LG et d’autres, BlackBerry était encore un grand acteur à l’époque. Le cours de son action a atteint un niveau record de 124 $ par action en octobre 2007, contre seulement 8,78 $ au moment de la rédaction. Les BlackBerry Pearl et Curve de 2007, dotés de claviers QWERTY, ont été exceptionnellement bien évalués, mais étaient le filigrane avant que la révolution des smartphones ne laisse BlackBerry dans la poussière.

Amazon est énorme aujourd’hui, mais il était également assez important en 2007 après avoir déjà lancé Amazon Prime et démarré son activité de serveur S3. 2007 a été une grande année pour l’entreprise, cependant. Le Kindle original d’Amazon est arrivé le 19 novembre et s’est clairement avéré être un gagnant. Amazon Music a également été lancé le 25 septembre, proposant des MP3 à télécharger avant les jours des services d’abonnement. Spotify avait été fondé à ce moment-là, mais n’a lancé son lancement sur invitation qu’en 2008.

Avant de quitter le sujet d’Amazon, la valeur nette de Jeff Bezos était de 8,7 milliards de dollars en 2007 par rapport à sa valeur nette estimée à 195 milliards de dollars à la fin de 2021. C’est plus d’une augmentation de 22 fois au cours de la dernière décennie et demie.

Après avoir évoqué le streaming, saviez-vous que Netflix a également lancé son service de vidéo Internet à la demande en janvier 2007 ? À l’époque, il n’y avait qu’environ 1 000 films à diffuser, contre 70 000 titres disponibles dans son entreprise de location de DVD d’origine. Depuis lors, les abonnements à Netflix sont passés de 7,3 à 203,7 millions au dernier décompte en 2020.

Les réseaux sociaux deviennent incontournables

Facebook était déjà assez bien établi en 2007, avec plus de 20 millions d’utilisateurs sur la plate-forme cette année-là. Ce n’était rien comparé à Myspace, la plate-forme sociale dominante de l’époque. Myspace a revendiqué plus de 200 millions de comptes en septembre 2007, dont plus de 10 millions rien qu’au Royaume-Uni. Cependant, ces fortunes allaient bientôt s’inverser.

Twitter, en revanche, était tout nouveau dans le jeu. Il n’a été créé qu’en avril 2007 et avait toujours une petite base d’utilisateurs. Cela a commencé à changer lors de la conférence South by Southwest Interactive (SXSWi) de 2007. L’utilisation de Twitter a triplé, passant de 20 000 à 60 000 tweets par jour. Toujours pas énorme, mais Twitter n’a pas regardé en arrière depuis. Depuis mai 2020, les utilisateurs envoient plus de 500 millions de tweets par jour, soit plus de 350 000 par minute.

Je ne l’ai jamais utilisé, mais l’agrégateur de réseaux sociaux FriendFeed est apparu en 2007 pour aider à suivre les flux de ce qui précède, Blogger, Flickr, Reddit, Tumblr, etc. Mon Dieu, il y avait beaucoup de sites à l’époque. Bien qu’Instagram et TikTok n’aient pas existé, je ne peux pas dire que nous étions moins vaniteux. Facebook a acheté FriendFeed en 2009 avant sa fermeture en 2015.

Autres nouvelles et tendances technologiques majeures en 2007

Un tas de trucs technologiques plus importants se sont produits en 2007, alors passons en revue quelques-uns des autres éléments clés de la liste.

Plus d’un milliard de téléphones ont été vendus dans le monde pour la première fois en 2007. On estime que plus de 1,5 milliard de smartphones ont été vendus en 2021. Microsoft a lancé Windows Vista, la version de Windows la plus détestée jamais publiée. La Nintendo Wii s’est vendue plus que la Xbox 360 et la PlayStation 3 dans le monde entier, prouvant que le gameplay surpasse les graphismes. Assassin’s Creed, Bioshock, Call of Duty 4, Crysis, Mass Effect, Super Mario Galaxy, The Witcher, Uncharted et la collection Orange Box de Valve sont tous sortis en 2007. Quelle année incroyable pour les joueurs. Le HD DVD perdait progressivement la guerre des formats HD avec le Blu-ray. La vitesse Internet moyenne aux États-Unis n’était que de 1,9 Mbps contre 99,3 Mbps en 2021. C’est plus de 52 fois plus rapide aujourd’hui ! Google était déjà le moteur de recherche le plus populaire (56%), mais 22% des utilisateurs utilisaient encore Yahoo, 8% avec MSN et 5% avec AOL. Aujourd’hui, Google contrôle environ 92% de tout le trafic de recherche mondial.

Bien sûr, l’arrivée de l’iPhone d’Apple a été une grosse affaire en 2007. Mais avec le recul, de nombreux autres développements tout aussi excitants et importants sont également arrivés cette année-là. Beaucoup d’entre eux continuent de façonner le paysage technologique aujourd’hui.

Avons-nous manqué quelque chose de notre liste? Avez-vous de bons souvenirs technologiques d’il y a 15 ans ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

