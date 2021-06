L’iPhone mini restera encore un an, mais cela ne veut pas dire qu’il durera beaucoup plus longtemps

Plus tôt dans la journée, nous avons eu deux nouvelles rumeurs provenant de différentes sources concernant les prochaines versions de l’iPhone. Alors que le leaker Sonny Dickson a révélé des modèles factices de la gamme d’iPhones de cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo a détaillé à quoi s’attendre pour les iPhones 2022. Malgré des choses comme le design et les nouvelles fonctionnalités, il y a un problème spécifique qui mérite réflexion, et c’est l’iPhone mini.

Apple et les petits iPhones

Depuis qu’Apple a présenté l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus en 2014, la société a mis en place des écrans plus grands sur ses téléphones phares. Cela a commencé avec des iPhones de 4,7 pouces et 5,5 pouces, et va maintenant jusqu’à 6,7 pouces.

Apple, bien sûr, a cédé à un changement de marché puisque toutes les autres entreprises investissaient dans des smartphones plus gros (il existe même d’anciennes présentations internes dans lesquelles Apple le reconnaît). L’entreprise savait qu’elle perdait des ventes en raison de l’absence de téléphones géants.

Cependant, même après l’iPhone 6, Apple a encore introduit des iPhones plus petits. Il y a l’iPhone SE de 1ère génération, qui est essentiellement un iPhone 6s miniaturisé dans un boîtier d’iPhone 5s avec un écran de 4 pouces, et l’iPhone SE de 2e génération avec un écran de 4,7 pouces, qui n’est plus considéré comme grand selon les normes actuelles.

Et il y a l’iPhone 12 mini, qui suit une approche différente de celle des autres téléphones plus petits qu’Apple a introduits ces dernières années. Contrairement à l’iPhone SE dans ses deux générations, l’iPhone 12 mini est exactement ce que son nom suggère : un iPhone 12 plus petit. Il possède exactement le même processeur, les mêmes technologies d’affichage, les mêmes appareils photo et le même design que son grand frère, mais sous une forme plus compacte. facteur.

Que se passe-t-il avec l’iPhone 12 mini ?

Bien que l’iPhone SE n’ait jamais été considéré comme un produit phare, ses chiffres de vente ont toujours été assez étonnants. Dans plusieurs pays, les deux générations se sont classées dans le top 10 des ventes de smartphones. Mais qu’en est-il de l’iPhone 12 mini ?

Alors que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro (et le Pro Max) se portent bien, on ne peut pas en dire autant de l’iPhone 12 mini. Apple ne discute pas des chiffres de vente individuels pour la gamme d’iPhone, mais les analystes et les cabinets de recherche indiquent que les chiffres de l’iPhone 12 mini sont inférieurs aux attentes. Par exemple, l’iPhone SE de 2e génération représentait 22 % de toutes les ventes d’iPhone aux États-Unis lors de sa sortie, tandis que l’iPhone 12 mini n’en comptait que 6 % au cours de sa période de lancement.

Si vous me demandez ce qui ne va pas avec l’iPhone 12 mini, je dirais la stratégie de prix. Alors que l’iPhone SE est un téléphone de milieu de gamme qui coûte environ 400 $, l’iPhone 12 mini coûte 700 $ car il partage toutes les mêmes fonctionnalités que les autres modèles d’iPhone 12.

J’ai à la fois un iPhone 12 mini et un iPhone 12 Pro Max, et bien que le 12 mini soit un bon téléphone, je ne l’utiliserais certainement pas comme téléphone principal – et je pense que beaucoup d’autres personnes le voient de la même manière. Le petit écran le rend moins attrayant pour la consommation de médias, les jeux ou les applications de productivité, tandis que la batterie n’est certainement pas aussi bonne que dans les modèles plus grands.

Lorsque nous parlons de smartphones moins chers, davantage de personnes seront prêtes à abandonner certaines fonctionnalités afin de dépenser moins pour un nouvel appareil. Mais quand il s’agit d’un téléphone à 700 $, vous vous attendez certainement à plus. Je sais qu’il y a des gens qui aiment vraiment les petits téléphones, mais je ne pense pas que ce groupe représente plus un nombre important d’utilisateurs, sinon les ventes de l’iPhone 12 mini se porteraient mieux.

L’iPhone mini a-t-il un avenir ?

A court terme, oui. Avec les nouvelles concernant les faibles chiffres de vente, des questions se posent quant à savoir si Apple continuera à proposer la version mini de l’iPhone à l’avenir. Selon des sources fiables, y compris une fuite récente qui montrait des unités factices des quatre modèles d’iPhone de cette année, il y aura un iPhone 13 (ou 12S) mini.

Cependant, cela ne signifie pas que les rapports sur les ventes de l’iPhone 12 mini sont faux ou quelque chose comme ça. Cela n’aurait tout simplement aucun sens pour Apple d’avoir investi dans l’iPhone 12 mini pour abandonner son facteur de forme un an plus tard. Nous savons déjà que l’iPhone de prochaine génération conservera le même design que l’iPhone 12, il n’est donc pas difficile d’imaginer qu’Apple utilisera certains des composants conçus pour l’iPhone 12 mini dans un modèle actualisé au lieu de les jeter.

Malheureusement pour les amateurs d’iPhone mini, 2021 pourrait être la dernière chance d’en acheter un. Selon Ming-Chi Kuo, la gamme d’iPhone 2022 comprendra deux modèles de 6,1 pouces et deux autres modèles de 6,7 pouces, ce qui signifie probablement que les clients pourront choisir les mêmes tailles entre les versions régulière et Pro.

En d’autres termes, Apple n’envisage pas de conserver la version « mini » pour la prochaine itération du design de l’iPhone. En fin de compte, il semble que le client moyen qui achète des smartphones haut de gamme ne soit pas intéressé par les téléphones plus petits. Peut-être que l’iPhone mini reviendra à l’avenir en tant qu’iPhone SE de nouvelle génération, ce qui aurait honnêtement plus de sens.

Gardez simplement à l’esprit que même si vous voyez un nouvel iPhone mini plus tard cette année, cela ne signifie pas que le mini est un énorme succès qui durera beaucoup plus longtemps.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :