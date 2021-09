L’iPhone pourrait détecter la dépression, l’anxiété et le déclin cognitif

Apple pense qu’un iPhone pourrait détecter la dépression, l’anxiété et le déclin cognitif, en utilisant un certain nombre d’indices numériques. Les données sur la santé utilisées incluraient l’activité physique et les habitudes de sommeil.

Pour la protection de la vie privée, Apple vise à ce que tout le travail de diagnostic soit effectué sur l’appareil, sans qu’aucune donnée ne soit envoyée à ses serveurs…

Les rapports du WSJ.

Apple Inc. travaille sur une technologie pour aider à diagnostiquer la dépression et le déclin cognitif, en visant des outils qui pourraient étendre la portée de son portefeuille de santé en plein essor, selon des personnes familières avec le sujet et des documents examinés par le Wall Street Journal […]

Les données qui peuvent être utilisées comprennent l’analyse des expressions faciales des participants, leur façon de parler, le rythme et la fréquence de leurs marches, les habitudes de sommeil et les fréquences cardiaques et respiratoires. Ils peuvent également mesurer la vitesse de leur saisie, la fréquence de leurs fautes de frappe et le contenu de ce qu’ils tapent, entre autres points de données, selon les personnes familières avec la recherche et les documents […]

Les efforts découlent des partenariats de recherche qu’Apple a annoncés avec l’Université de Californie à Los Angeles, qui étudie le stress, l’anxiété et la dépression, et la société pharmaceutique Biogen qui étudie les troubles cognitifs légers. “Seabreeze” est le nom de code d’Apple pour le projet UCLA et “Pi” est le nom de code pour le projet Biogen, selon les personnes et les documents […]

L’étendue du suivi des utilisateurs qui peut être nécessaire pourrait susciter des problèmes de confidentialité. Pour y remédier, Apple vise des algorithmes qui fonctionnent sur les appareils des utilisateurs et n’envoient pas les données aux serveurs Apple, selon les documents.