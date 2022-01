L’iPhone SE 2022 aura la 5G mais aucun changement de conception, une mise à jour majeure à venir en 2024

Le prochain iPhone SE 2022 bénéficiera de la technologie 5G et d’une puce de série A mise à jour, mais il ne comportera pas de changements de conception majeurs, a déclaré aujourd’hui le leaker Dylandkt, faisant écho à de nombreuses rumeurs précédentes sur l’iPhone SE que nous avons entendues.



Les rumeurs de iPhone SE‌ de troisième génération ont été déroutantes au cours des deux dernières années, car certaines des informations indiquaient une refonte majeure avec un look de style iPhone 11 sans bouton d’accueil Touch ID et des lunettes réduites, mais les rumeurs décrivaient apparemment deux appareils distincts. .

*Mise à jour de ce tweet !* L’iPhone SE avec un design similaire au XR/11 avec une taille d’écran légèrement plus petite, a été repoussé à une sortie prévue de 2024. Pour 2022, Apple sortira à la place un iPhone SE avec 5G, une bosse de spécification et le même design que le modèle 2020. – Dylan (@dylandkt) 6 janvier 2022

En plus du iPhone SE‌ 2022, qui ressemblera à un ‌iPhone‌ 8 tout comme le modèle 2020, Apple travaille sur un futur ‌iPhone SE‌ qui supprimera le bouton Home au profit d’un design tout écran pour l’‌iPhone‌ le plus abordable d’Apple option.

Selon Dylandkt, Apple développe un iPhone SE‌ qui est « similaire au XR/11 » mais avec une « taille d’écran légèrement plus petite ». Cet appareil devrait sortir en 2024.

L’analyste d’affichage Ross Young a également suggéré qu’Apple travaille sur un ‌iPhone SE‌ 2024 avec un écran de 5,7 à 6,1 pouces et une caméra perforée, qu’Apple devrait adopter pour la gamme iPhone‌ « Pro » en 2022.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré en 2019 qu’Apple travaillait sur un « ‌iPhone SE‌ Plus » avec un design plein écran, sans Face ID et un capteur d’empreintes digitales ‌Touch ID‌ intégré au bouton d’alimentation sur le côté de l’appareil. Cet ‌iPhone SE‌ ne s’est jamais concrétisé, mais il est possible que Kuo parlât de la future technologie qu’Apple envisage d’introduire en 2024.

