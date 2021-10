L’iPhone SE 2022 sera basé sur l’iPhone XR, selon une affirmation sommaire – .

Nous nous attendons à ce que l’iPhone SE 2022 soit une mise à jour plutôt peu excitante, conservant le facteur de forme existant et obtenant simplement une puce plus rapide et la 5G. Cependant, un rapport sommaire suggère aujourd’hui qu’il s’agira d’une mise à jour de conception beaucoup plus importante.

Un site chinois affirme qu’au lieu d’être basé sur l’iPhone 8, il sera plutôt basé sur l’iPhone XR, avec son apparence bien plus contemporaine…

La réclamation vient de MyDrivers.

Le SE, qui a un langage de conception classique et la seule reconnaissance d’empreinte digitale avant, est toujours privilégié par certains consommateurs. Il semble qu’Apple n’ait pas l’intention de baisser les bras, et des modèles itératifs se dévoilent pour sortir au printemps prochain. Aux dernières nouvelles, l’iPhone SE 3 sera le dernier téléphone mobile d’Apple équipé d’un écran LCD. Pour ceux qui n’aiment pas l’OLED, il reste peu d’opportunités. Cependant, il a été dit plus tôt que l’iPhone SE 3 est toujours le modèle de l’iPhone 8, c’est-à-dire un écran de 4,7 pouces, Touch ID avant , mais la dernière rumeur est qu’il est basé sur l’iPhone XR, équipé d’empreintes digitales latérales, de bien sûr, n’exclut pas le Face ID avant.

Le site n’a pas les meilleurs antécédents, avec un mélange de succès et d’échecs, mais le premier comprenait principalement des choses assez évidentes et largement attendues.

Le rapport contredit celui de Ming-Chi Kuo en juin, qui avait déclaré que la conception resterait en grande partie inchangée.

Un nouveau rapport d’un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a réitéré aujourd’hui les attentes pour l’iPhone SE de nouvelle génération. Kuo pense que les deux grandes mises à niveau seront la 5G et un processeur mis à niveau, avec le nouvel iPhone d’entrée de gamme à venir en 1H 2022 […] Kuo réitère que l’iPhone SE 2022 aura un design similaire à celui de l’iPhone SE de 4,7 pouces existant.

Cela a été soutenu par l’analyste d’affichage Ross Young.

Young a suggéré que le modèle 2023 obtiendrait un tout nouveau design, avec une caméra perforée. Une image conceptuelle montre à quoi cela pourrait ressembler. Mais en ce qui concerne le modèle 2022, ne retenez pas votre souffle pour quoi que ce soit de type XR.

