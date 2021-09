L’iPhone SE 2022 serait l’iPhone 5G le moins cher du marché | La technologie

in

Il semble qu’Apple parierait à nouveau sur un nouvel iPhone SE d’ici 2022, et sa conception ressemblerait beaucoup à celle de l’iPhone XR.

L’un des grands lancements qu’Apple prépare pour 2022 ce serait le supposé nouvel iPhone SE, un appareil qui permet à pratiquement n’importe qui d’avoir un iPhone sans avoir à débourser autant d’argent.

Et une fuite récente, via Gizmochina, assure que l’iPhone SE 3 ou iPhone SE 2022, ce serait l’iPhone 5G le moins cher du marché, reprenant une série de concepts ou de rendus apparus sur le net qui pourraient apparemment différer de ce que nous verrons au cours de la prochaine année, lorsque l’appareil sera vraisemblablement présenté.

Et il semble qu’Apple misera sur une nouvelle itération de l’iPhone SE pour 2022, et qu’elle pourrait même être tirée par le A14 bionique misant sur un design simple et coloré qui vous sera très familier.

Si nous prêtons attention à ces rendus conceptuels. L’iPhone SE 3 ressemblerait exactement à l’iPhone XR mais avec un module de caméra modifié. Cependant, il aurait un seul appareil photo à l’arrière et un flash LED juste à côté de l’objectif.

Comme vous pouvez le voir, il peut être vu dans de nombreuses couleurs, bien qu’être simplement des arts conceptuels ne signifie pas qu’ils sortiront exactement dans cette grande variété. Apple, en général, parie sur une gamme de couleurs fermée dans ces lancements.

Concept de la gamme iPhone SE 3 #Apple #AppleConcept #iPhoneSE3 pic.twitter.com/scEJ9lEuRH – Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) 8 septembre 2021

En ce qui concerne l’encoche, elle est très similaire à ce que nous avons vu dans l’iPhone 11 et l’iPhone XR lui-même, avec les positions des boutons qui sont également les mêmes et ne ressemblent pas du tout au lancement imminent de l’iPhone 13.

Nous verrons la véracité de ces arts conceptuels mais il est clair que l’iPhone SE 2022, s’il est mis sur le marché, serait l’option la moins chère pour obtenir un nouvel iPhone, et plus encore s’il est couvert par l’A4 Bionic.