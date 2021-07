L’iPhone SE 3 arrivera l’année prochaine avec les mêmes performances que l’iPhone 13, selon un rapport

Apple n’a pas mis à jour l’iPhone SE cette année, mais le modèle de l’année dernière s’est avéré très efficace. L’iPhone SE est une excellente proposition pour les acheteurs. Nous envisageons un design iPhone traditionnel, des performances comparables à celles de l’iPhone 11, et un prix de départ de 399 $. Une série de rapports au cours des derniers mois a indiqué que l’iPhone SE bénéficiera d’une mise à niveau significative au début de 2022. L’appareil sera doté d’une connectivité 5G et d’un processeur plus rapide. Mais un nouveau rapport sur l’iPhone SE 3 indique que l’iPhone d’entrée de gamme de nouvelle génération sera encore plus impressionnant que nous ne le pensions. Le combiné pourrait être aussi rapide que la série iPhone 13 qui sera lancée plus tard cette année.

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Plus tôt cette semaine, un rapport a indiqué que l’iPhone SE 3 obtiendrait la puce A14 Bionic et le support 5G. La mise à niveau du processeur mettrait le modèle d’iPhone SE 2022 à égalité avec l’iPhone 12. Mais Nikkei Asia a appris que l’iPhone SE de nouvelle génération comportera la dernière puce de la série A d’Apple qui devrait faire ses débuts sur l’iPhone 13.

Spécifications de l’iPhone SE 2022

Les rapports indiquent que l’A15 Bionic alimentera la série iPhone 13 cette année. Le prochain iPad mini 6 fonctionnera également sur la même puce 5 nm de nouvelle génération. Selon Nikkei, Apple utilisera également le nouveau processeur de l’iPhone SE 2022 :

L’iPhone 5G à petit budget devrait arriver sur le marché dès le premier semestre 2022, ont indiqué des sources informées à ce sujet. Il sera alimenté par le propre processeur A15 d’Apple – la même puce qui ira dans les iPhones premium de cette année – et sa connectivité 5G sera activée par la puce de modem X60 de Qualcomm, ont-ils ajouté.

L’iPhone SE 2020 n’a pas de rival en ce qui concerne Android. La seule chose qui l’empêche de détruire les téléphones Android de milieu de gamme est la conception. L’iPhone SE fait vibrer un écran de 4,7 pouces avec de grands cadres en haut et en bas. Le bouton d’accueil est toujours présent, avec le support Touch ID.

Nikkei dit que l’iPhone SE 2021 “ressemblera à une version actualisée de l’iPhone 8”. Cela fait sonner exactement comme le modèle actuel.

Pas d’iPhone 14 mini l’année prochaine

Alors que l’iPhone SE a été un succès auprès des acheteurs, l’iPhone 12 mini lancé l’automne dernier n’a pas impressionné. Une version mini de l’iPhone 13 (visible dans le rendu supérieur) sera lancée cette année, mais Apple tuerait la mini ligne après cela. Il n’y aura pas de version mini lorsque l’iPhone 14 sortira au second semestre 2022. Nikkei dit la même chose dans son nouveau rapport mercredi.

Au lieu de l’iPhone 14 mini, Apple devrait lancer l’année prochaine une version moins chère de l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. La conception et les spécifications des quatre modèles d’iPhone 14 ne sont pas définitives, ont déclaré des sources à Nikkei. Y compris l’iPhone SE 2022, toute la nouvelle gamme d’iPhone d’Apple prendra en charge la 5G. Cela suppose que ces informations sont exactes.

Le rapport note également qu’Apple lancera plusieurs nouveaux produits au cours du second semestre 2021. De nouveaux ordinateurs portables AirPod et MacBook Pro se joignent à la série iPhone 13. La production de l’iPhone 13 commencera apparemment le mois prochain, Apple visant à fabriquer quelque 95 millions de téléphones de la série iPhone 13 d’ici janvier. Les AirPod de nouvelle génération entreront également en production en août, selon ce rapport.

Meilleure offre du jour L’appareil photo fou qui permet à votre smartphone de voir n’importe où coûte moins de 29 $ – le prix le plus bas d’Amazon ! Prix ​​catalogue : 36,99 $ Prix : 28,85 $ Vous économisez : 8,14 $ (22%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission