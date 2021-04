L’iPhone SE avec un écran plus grand et un écran perforé devrait bientôt arriver – voici quand – .

Au cours des derniers mois, il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple lancerait l’iPhone SE de troisième génération au cours du premier trimestre 2021. Nous sommes maintenant le 1er avril, et non seulement le prochain iPhone SE est introuvable, mais nous ne l’avons pas vu. tout matériel d’Apple depuis l’annonce des AirPods Max en décembre. Plusieurs fuyards de premier plan ont suggéré qu’Apple organiserait un événement virtuel en mars, mais cela ne s’est jamais produit, et maintenant le mot est que quelque chose de majeur pourrait se produire en avril à la place. Quoi qu’il en soit, nous ne devrions probablement pas nous attendre à un nouvel iPhone.

Jeudi, le fondateur et analyste de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, a révélé que ses sources pensent que le prochain iPhone SE comportera le même écran LCD de 4,7 pouces que l’iPhone SE qui a fait ses débuts en 2020. Apple pourrait ajouter la prise en charge de la 5G avec un spectre sub-6 GHz , mais il semble moins sûr de cela:

Apple iPhone LCD fuite, nous entendons maintenant que le prochain iPhone SE LCD restera à 4,7 « en 2022. Certaines rumeurs selon lesquelles il pourrait également avoir 5G avec sous-6 GHz. On entend également parler d’une version de 6,1 » en 2023 avec perforation plutôt que une encoche. – Ross Young (@DSCCRoss) 1 avril 2021

La nouvelle encore plus grande du tweet de Young (à condition que les informations qu’il a reçues soient exactes) est qu’Apple travaille sur un quatrième modèle d’iPhone SE pour 2023 qui aurait une découpe perforée pour la caméra selfie au lieu d’une encoche. Il serait certainement logique que si Apple tue l’encoche sur tous ses modèles phares d’iPhone 14 à l’automne 2022, tous les modèles supplémentaires suivraient. Cela semble être ce que proposent les sources de Young.

Il y a exactement un mois, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré dans une note de recherche qu’Apple changerait l’encoche en faveur d’un «design d’affichage perforé» similaire aux derniers produits phares Galaxy de Samsung pour au moins certains de ses modèles d’iPhone 2022. . Kuo dit que les deux modèles 2022 haut de gamme – vraisemblablement l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max – adopteront définitivement le nouveau design, mais si le rendement de production est suffisamment élevé, Apple pourrait apporter des écrans perforés à tous les iPhone. 14 modèles. Kuo n’a pas expliqué comment tous les capteurs et composants qui rendent Face ID possible s’intégreraient dans la petite découpe, et Young non plus dans son tweet.

